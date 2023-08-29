Сериал «Кумир» закрыли после первого сезона

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Лайфстайл Павел Деревянко вложился в криптобизнес и задолжал более 45 миллионов рублей Актёр пообещал выступить с официальным заявлением на телевидении позже

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