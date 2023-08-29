Сериал «Кумир» закрыли после первого сезона

Скандальный сериал «Кумир»
с Лили-Роуз Депп
и The Weeknd
в главных ролях официально закрыт. Телеканал HBO не стал продлевать проект на второй сезон, как это предполагалась ранее. Представитель телеканала сообщил
Deadline, что решение об окончании сотрудничества было принято совместно с продюсерами.
«Кумир» был одной из самых провокационных оригинальных программ HBO, и мы довольны тем, что аудитория приняла его с большим энтузиазмом. После долгих размышлений HBO, а также создатели и продюсеры решили отказаться от второго сезона. Мы благодарны создателям, актёрам и съёмочной группе за их невероятную работу»
, — прокомментрировал решение компании представитель HBO.
После показа первых серий критикам на Каннском кинофестивале, несмотря на пятиминутные овации зала, проект получил рейтинг в 17% свежести на агрегаторе Rotten Tomatoes — этот результат хуже, чем у всех прошлых сериалов HBO. А журнал Rolling Stone и вовсе назвал его «порно с пытками»
.
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