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Сериал «Кумир» закрыли после первого сезона

29 августа
2023 год

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29 августа 2023

Скандальный сериал «Кумир» с Лили-Роуз Депп и The Weeknd в главных ролях официально закрыт. Телеканал HBO не стал продлевать проект на второй сезон, как это предполагалась ранее. Представитель телеканала сообщил Deadline, что решение об окончании сотрудничества было принято совместно с продюсерами.

Сериал «Кумир» закрыли после первого сезона

«Кумир» был одной из самых провокационных оригинальных программ HBO, и мы довольны тем, что аудитория приняла его с большим энтузиазмом. После долгих размышлений HBO, а также создатели и продюсеры решили отказаться от второго сезона. Мы благодарны создателям, актёрам и съёмочной группе за их невероятную работу», — прокомментрировал решение компании представитель HBO.

Сериал «Кумир» закрыли после первого сезона

После показа первых серий критикам на Каннском кинофестивале, несмотря на пятиминутные овации зала, проект получил рейтинг в 17% свежести на агрегаторе Rotten Tomatoes — этот результат хуже, чем у всех прошлых сериалов HBO. А журнал Rolling Stone и вовсе назвал его «порно с пытками».
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Сериал «Кумир» закрыли после первого сезона фотографии
Сериал «Кумир» закрыли после первого сезона фотографии
Сериал «Кумир» закрыли после первого сезона фотографии
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