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Никита Михалков, Марина Зудина и Ирина Безрукова поделились воспоминаниями об Ирине Мирошниченко

3 августа
2023 год

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3 августа 2023

Сегодня утром Ирина Мирошниченко, прославившаяся благодаря фильмам «Андрей Рублёв», «Я шагаю по Москве», «Зимняя вишня» и многим другим, скончалась на 82-м году жизни. 29 июля актриса была госпитализирована в тяжёлом состоянии с гриппом, который дал осложнения. Врачи подключили аппарат ИВЛ, а затем ввели Ирину в искусственную кому, чтобы сохранить ресурсы организма. 3 августа актриса скончалась, не приходя в сознание.

Никита Михалков, Марина Зудина и Ирина Безрукова поделились воспоминаниями об Ирине Мирошниченко

Одним из первых свои соболезнования высказал режиссёр Никита Михалков: «Господь дал ей талант, обворожительную внешность, огромную энергию — и жизненную, и творческую. И всему этому она принесла в жертву все остальные радости жизни женщины: семью, материнство, создание дома в самом большом смысле этого слова. Она горела в своей работе и горела очень ярко. Предполагаю, все бытовые неурядицы и проблемы, возникающие в жизни, она топила в деле, в профессии. Она сумела сберечь себя и свою жизнь от разъедающих сплетен, от ненужной публичности, от чужих и злых глаз и развязанных языков. Испытала ли она счастье женщины, я не знаю, счастье актрисы, я думаю, испытала в полной мере. Она была звездой, она ей и осталась», – сказал он журналистам.

Никита Михалков, Марина Зудина и Ирина Безрукова поделились воспоминаниями об Ирине Мирошниченко

Марина Зудина поблагодарила Ирину Мирошниченко за терпение и помощь, а также попросила прощения за то, что «не спросила о многом»: «Ирина Петровна, дорогая! Спасибо вам за вашу нежность ко мне, моим детям, Олегу Павловичу! Я помню, как вы были терпеливы, деликатны и требовательны к себе и партнерам, когда мы с вами репетировали. Я помню, как вы поддерживали совсем юного Павла, репетируя с ним. Я помню вашу доброту, аристократичность, красоту, я помню вашу неиссякаемую энергию, позитив и сильный характер. Помню вашу веру в свое призвание и служение театру! Я еще помню, как, пересмотрев фильм «Дядя Ваня» Кончаловского, поняла, что никогда не сыграю Елену Андреевну так, как вы… И выходя на сцену МХТ в этой роли, ясно сознавала это! Я не спросила вас о многом! Я не сказала вам и половины того, что чувствовала к вам! Простите меня… Я навсегда запомню вас молодой, красивой и наполненной энергией жизни! В театре вас называли королевой, вы всегда были над схваткой, в своей творческой реальности, вы сами создавали свой мир! Вы рядом, я знаю!»

Никита Михалков, Марина Зудина и Ирина Безрукова поделились воспоминаниями об Ирине Мирошниченко

Ирина Безрукова присоединилась к соболезнованиям: «Мы встречались на кинофестивалях, и Ирина Петровна всегда была наполнена жизненной энергией. Яркая, лучистая, окруженная большим количеством людей, не заметить ее было невозможно, настоящая дива! Трудно отпускать таких талантливых, уникальных и сильных людей. Хочется смотреть на них и учиться мастерству. В моей памяти Ирина Петровна навсегда останется яркой, улыбчивой, очень красивой женщиной и актрисой!»

Никита Михалков, Марина Зудина и Ирина Безрукова поделились воспоминаниями об Ирине Мирошниченко

«Hе стало великолепной актрисы и большого друга театра «Русская песня» — Ирины Мирошниченко. Каждая встреча с этим человеком — радость и счастье! Ирина Петровна любила жизнь, любила людей, не представляла жизни без театра, она была продолжателем традиций великих мхатовских актеров. Обаятельная, светящаяся добротой и сердечностью, никогда не жаловалась. На вопрос «Ирочка, как дела?», неизменно отвечала: «Лучше всех!» И улыбалась своей лучезарной, незабываемой улыбкой», – вспомнила Надежда Бабкина.

«Неделю назад поздравлял Ирину Петровну с днём рождения. Договорились сделать интервью в Санкт-Петербурге в программе «Театральная гостиная», снова вместе спеть, а сегодня такая горькая, печальная весть... Очень жаль. Она так радовалась жизни, вниманию, любви зрителей и коллег. Светлая память», – написал Александр Олешко.

«Я должен в себя прийти. Я не могу сейчас ничего сказать. Не могу сказать, потому что общие слова дежурные я не могу говорить. Вы мне первые сказали, поэтому я не могу сейчас так сразу сказать дежурные слова», – сказал Станислав Садальский.
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Никита Михалков, Марина Зудина и Ирина Безрукова поделились воспоминаниями об Ирине Мирошниченко фотографии
Никита Михалков, Марина Зудина и Ирина Безрукова поделились воспоминаниями об Ирине Мирошниченко фотографии
Никита Михалков, Марина Зудина и Ирина Безрукова поделились воспоминаниями об Ирине Мирошниченко фотографии
Никита Михалков, Марина Зудина и Ирина Безрукова поделились воспоминаниями об Ирине Мирошниченко фотографии
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