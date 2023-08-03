Никита Михалков, Марина Зудина и Ирина Безрукова поделились воспоминаниями об Ирине Мирошниченко

что почитать?

Новости кино Роман Евдокимов находит «Огниво» Стартовали съемки сказочного фильма по мотивам сказки Андерсена

Новости кино Не стало звезды «Эйфории» Ангуса Клауда Ему было 25 лет

Интервью Алексей Бардуков: «Мне было интересно показать, как люди со сломанными судьбами пытаются наладить свою жизнь» Актер – о сериале «Замаячный», популярности проектов про маньяков и методах работы над сложными персонажами

Новости кино Вышел постер психологического триллера «Осьминог» с Даниилом Воробьевым В кадре компанию ему составили Мария Миронова, Сабина Ахмедова, Анфиса Черных и Наталья Рудова

Обзор сериалов «Футурама» — возвращение комедии о будущем, которое случайно наступило Культовое шоу возродилось, чтобы поговорить о бинджвотчинге и «Бендергейте»