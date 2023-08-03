2 августа в кинотеатре «Октябрь» состоялась светская премьера первого полнометражного фильма «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы»
, в основу которого лёг знаменитый одноимённый мультсериал. Это невероятная история о девочке Маринетт, которая была школьным аутсайдером, а потом вдруг стала супергероиней Леди Баг. Вместе со своим верным помощником Супер-Котом она стоит на страже любимого города и защищает его от нападок коварного злодея Бражника. Первыми картину посмотрели исполнители песен Дора
и FEDUK
, а также Катя Кабак
, Анна Рыцарева
, Андрей Батт
, Пелагея
, Анна Цуканова-Котт
, Анна Пескова
, Сергей Лукьяненко
и другие.
фото: Андрей Батт
фото: Анна Рыцарева
фото: Анна Цуканова-Котт с семьёй
фото: Катя Кабак с дочерью
фото: Пелагея с дочерью
фото: Анна Пескова
фото: Василий Соловьев с семьёй
фото: Сергей Лукьяненко с детьми
фото: Feduk и Дора
В широкий прокат фильм «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы» выйдет 17 августа. фото: Елена Кулецкая с детьми
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