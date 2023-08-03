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Супергерои среди нас: Катя Кабак, Анна Рыцарева и Андрей Батт

3 августа
2023 год

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3 августа 2023
2 августа в кинотеатре «Октябрь» состоялась светская премьера первого полнометражного фильма «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы», в основу которого лёг знаменитый одноимённый мультсериал. Это невероятная история о девочке Маринетт, которая была школьным аутсайдером, а потом вдруг стала супергероиней Леди Баг. Вместе со своим верным помощником Супер-Котом она стоит на страже любимого города и защищает его от нападок коварного злодея Бражника. Первыми картину посмотрели исполнители песен Дора и FEDUK, а также Катя Кабак, Анна Рыцарева, Андрей Батт, Пелагея, Анна Цуканова-Котт, Анна Пескова, Сергей Лукьяненко и другие.

Супергерои среди нас: Катя Кабак, Анна Рыцарева и Андрей Батт
фото: Андрей Батт

Супергерои среди нас: Катя Кабак, Анна Рыцарева и Андрей Батт
фото: Анна Рыцарева

Супергерои среди нас: Катя Кабак, Анна Рыцарева и Андрей Батт
фото: Анна Цуканова-Котт с семьёй

Супергерои среди нас: Катя Кабак, Анна Рыцарева и Андрей Батт
фото: Катя Кабак с дочерью

Супергерои среди нас: Катя Кабак, Анна Рыцарева и Андрей Батт
фото: Пелагея с дочерью

Супергерои среди нас: Катя Кабак, Анна Рыцарева и Андрей Батт
фото: Анна Пескова

Супергерои среди нас: Катя Кабак, Анна Рыцарева и Андрей Батт
фото: Василий Соловьев с семьёй

Супергерои среди нас: Катя Кабак, Анна Рыцарева и Андрей Батт
фото: Сергей Лукьяненко с детьми

Супергерои среди нас: Катя Кабак, Анна Рыцарева и Андрей Батт
фото: Feduk и Дора

Супергерои среди нас: Катя Кабак, Анна Рыцарева и Андрей Батт
фото: Елена Кулецкая с детьми

В широкий прокат фильм «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы» выйдет 17 августа.
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Андрей БаттФёдор ИнсаровЕкатерина КабакСергей ЛукьяненкоПелагеяАнна ПесковаАнна РыцареваВасилий Соловьев (II)Анна Цуканова-Котт
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Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы

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