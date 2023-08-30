Рената Литвинова и Земфира* отписались друг от друга в социальных сетях

Рената Литвинова
и Земфира
* отписались друг от друга в одной запрещённой соцсети. На это обратил
внимание телеграм-канал «Светский хроник».
«Говорят, что иноагент Земфира и Рената больше не вместе. Они отписались друг от друга в соцсетях, да и в целом обе обнулили подписки»
, – заметил автор телеграм-канала. Он также добавил, что Литвинова не поздравила публично подругу с днём рождения 26 августа, хотя такие посты можно найти в её соцсетях за прошлые годы.
Слухи о разрыве между актрисой и певицей возникли в июле этого года после того, как поклонники подметили, что Земфира и Литвинова побывали на показе модного дома Balenciaga, но не сделали совместных фотографий, тем самым прервав ещё одну давнюю традицию.
*Земфира Рамазанова признана Минюстом России иностранным агентом
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