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Рената Литвинова и Земфира* отписались друг от друга в социальных сетях

30 августа
2023 год

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30 августа 2023

Рената Литвинова и Земфира* отписались друг от друга в одной запрещённой соцсети. На это обратил внимание телеграм-канал «Светский хроник».

Рената Литвинова и Земфира* отписались друг от друга в социальных сетях

«Говорят, что иноагент Земфира и Рената больше не вместе. Они отписались друг от друга в соцсетях, да и в целом обе обнулили подписки», – заметил автор телеграм-канала. Он также добавил, что Литвинова не поздравила публично подругу с днём рождения 26 августа, хотя такие посты можно найти в её соцсетях за прошлые годы.

Слухи о разрыве между актрисой и певицей возникли в июле этого года после того, как поклонники подметили, что Земфира и Литвинова побывали на показе модного дома Balenciaga, но не сделали совместных фотографий, тем самым прервав ещё одну давнюю традицию.

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обсуждение >>
№ 1
Семён Башилов   30.08.2023 - 21:58
Мне до сих пор не понятно, что значит больше не вместе? Кто нибудь может доходчиво и нормально объяснить? Если больше не подруги, то это очень печально, на протяжении долгих лет дружили, а тут такое читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Рената Литвинова и Земфира* отписались друг от друга в социальных сетях фотографии
Рената Литвинова и Земфира* отписались друг от друга в социальных сетях фотографии
Рената Литвинова и Земфира* отписались друг от друга в социальных сетях фотографии
Рената Литвинова и Земфира* отписались друг от друга в социальных сетях фотографии
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