Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Мария Кожевникова станет мамой в четвёртый раз

30 августа
2023 год

Лайфстайл >>
30 августа 2023
Мария Кожевникова готовится стать мамой в четвёртый раз. Радостной новостью 38-летняя актриса поделилась в день годовщины помолвки с бизнесменом Евгением Васильевым. Десять лет назад пара обвенчалась в Ницце, однако официальной регистрации в ЗАГСе у возлюбленных не было.

Мария Кожевникова станет мамой в четвёртый раз

«Делюсь с вами самым заветным. Даже многие друзья и знакомые не знают. Наша любовь множится», — рассказала актриса в запрещённой соцсети, опубликовав кадр с фотосессии. Ни дату родов, ни пол малыша Мария озвучивать не стала.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Семён Башилов   30.08.2023 - 22:00
Очень рад за неё. Четвёртый ребёнок, ничего себе. Даже не могу представить как она справляется с ними. Интересно было бы об этом узнать. А может быть есть интервью уже где нибудь читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Поиск по меткам
дети
персоны
Мария Кожевникова

фотографии >>
Мария Кожевникова станет мамой в четвёртый раз фотографии
Мария Кожевникова станет мамой в четвёртый раз фотографии
Мария Кожевникова станет мамой в четвёртый раз фотографии
Мария Кожевникова станет мамой в четвёртый раз фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Виктория Агалакова
Мирослав Белоногий
Дмитрий Дьяконов
Тихон Жизневский
Настя Задорожная
Лариса Кадочникова
Анатолий Солоницын
Лидия Сухаревская
Леонид Шварцман
Алексей Шемес
Тимоти Боттомс
Камерон Диас
Фред МакМюррей
Роже Пьер
Рышарда Ханин
Роберт Хоффман
Майкл Чиклис
все родившиеся 30 августа >>

Афиша кино >>

Сила добра
драма, экранизация
Россия, 2022
Звонок
детектив, мистика, триллер, фильм ужасов
Япония, 1998
Панда из космоса
детский фильм, комедия, музыкальный фильм, научная фантастика, семейное кино
Китай, 2022
Призрачная станция
детектив, фильм ужасов
Южная Корея, 2022
Гонщики на драйве
боевик, комедия, приключения
Германия, 2023
Джулс
драма, комедия, научная фантастика
США, 2023
Зов мести
детектив, драма, криминальный фильм, триллер
Канада, США, 2022
Мой Хатико
мелодрама, фильм о животных
Китай, 2023
Молчание ангелов
детектив, криминальный фильм, триллер
Дания, 2023
Охота на короля
боевик, триллер
Канада, США, 2023
Романтик
драма, комедия
Франция, 2022
Девочка Нина и похитители пианино
детский фильм, музыкальный фильм, научная фантастика, приключения
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен