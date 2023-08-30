Мария Кожевникова станет мамой в четвёртый раз

Мария Кожевникова
готовится стать мамой в четвёртый раз. Радостной новостью 38-летняя актриса поделилась в день годовщины помолвки с бизнесменом Евгением Васильевым
. Десять лет назад пара обвенчалась в Ницце, однако официальной регистрации в ЗАГСе у возлюбленных не было.
«Делюсь с вами самым заветным. Даже многие друзья и знакомые не знают. Наша любовь множится»
, — рассказала актриса в запрещённой соцсети, опубликовав кадр с фотосессии. Ни дату родов, ни пол малыша Мария озвучивать не стала.
обсуждение >>