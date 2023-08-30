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«Ничего, кроме брезгливости и жалости, это не вызывает»: «Ленком» опубликовал открытое письмо после отмены гастролей в Израиле

30 августа
2023 год

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30 августа 2023

Гастроли театра «Ленком» в Тель-Авиве переносятся на неопределённый срок из-за протестов местных активистов. По этому поводу руководство театра опубликовало открытое письмо в «Российской газете».

«Ничего, кроме брезгливости и жалости, это не вызывает»: «Ленком» опубликовал открытое письмо после отмены гастролей в Израиле
фото: Спектакль «Поминальная молитва»

В октябре труппа должна была показать в театре «Габима» спектакль Марка Захарова «Поминальная молитва» по произведениям классика еврейской литературы Шолом-Алейхема. Однако местные протестующие опубликовали петицию, в которой потребовали отмену показов. По их словам, некоторые актёры «Ленкома», играющие в этом спектакле, активно поддерживают cпeцoпepaцию. Речь идёт о Викторе Ракове, Олесе Железняк и Андрее Леонове.

«Ничего, кроме брезгливости и жалости, это не вызывает»: «Ленком» опубликовал открытое письмо после отмены гастролей в Израиле
фото: Андрей Леонов в спектакле «Поминальная молитва»

В открытом письме коллектив театра «Ленком» отмечает, что сегодня «показ этого уникального спектакля мог стать значимым культурным событием»: «Сегодня он звучит особенно современно и актуально. Не только потому, что действие происходит в «укpaинcкoм местечке», где живут русские, евреи и укpaинцы. Но в первую очередь потому, что это спектакль о людях, о вере и доброте и о том, как важно в любых ситуациях оставаться людьми, прощать и видеть в другом живого человека».

Артисты «Ленкома», как говорится в письме, согласились «работать бесплатно, за мизерные суточные», так как гастроли должны были проходить на внебюджетные источники финансирования. Однако альтруизм труппы поддержали не все: «Воодушевление «ленкомовцев» и ожидания тысяч израильтян немедленно стали душить грязные ручонки тех, для кого отсутствие памяти, испытанные методы угроз с националистическим душком и визгливым кликушеством, уже, к сожалению, стали разрушительной нормой. Под этот бесконтрольный самодеятельный молох попала и культура - единственный и главный мост между странами и людьми. На «Ленком Марка Захарова» и его сотрудников обрушился шквал помойного словоблудия низкого пошиба, перемежающегося с угрозами «местечковой коммунальной кухни».

«Ничего, кроме брезгливости и жалости, это не вызывает»: «Ленком» опубликовал открытое письмо после отмены гастролей в Израиле
фото: Олеся Железняк и Сергей Степанченко в спектакле «Поминальная молитва»

Труппа обвиняет в отмене гастролей русскоязычных израильтян, называя их «распоясавшейся шпаной», «клоунами», «корчащимися в бессильной злобе израильскими Иванами, не помнящими родства» и «шариковыми, громко тявкающими и оскорбляющими простых соотечественников»: «Куда проще направить свой пыл на грязные, нецензурные тексты в соцсетях и посылать гнусные проклятья в адрес российских театров, артистов, писателей, композиторов, требовать запрета русской культуры. Ничего, кроме брезгливости и жалости это, увы, не вызывает. Никому не возбраняется «обозначать свою позицию». Однако, когда эта позиция облекается в форму открытых угроз, агрессивных оскорблений или плохо сварганенных злобных шоу наших бывших коллег, – становится неловко».

В свою очередь, директор «Ленкома» Марк Варшавер в комментарии РИА Новости заявил, что гастроли театра в Израиле откладываются из-за поступающих угроз, а решение отменить показы принял сам театр.
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«Ничего, кроме брезгливости и жалости, это не вызывает»: «Ленком» опубликовал открытое письмо после отмены гастролей в Израиле фотографии
«Ничего, кроме брезгливости и жалости, это не вызывает»: «Ленком» опубликовал открытое письмо после отмены гастролей в Израиле фотографии
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