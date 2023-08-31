СТС готовит реюнион «Молодёжки» к 10-летию сериала

СТС
готовит реюнион спортивной драмы «Молодёжка»
. Премьера состоится в октябре ровно через десять лет после показа первых серий. Актёры воссоединятся, чтобы вспомнить легендарную команду «Медведи», первые шаги на льду, экранные поцелуи, незабываемые встречи с поклонниками и то, как проект изменил их жизнь.
«Для всех нас эта встреча — очень трогательное событие. Когда всё только начиналось, мы даже не подозревали, что после сериала столько людей захочет заниматься хоккеем, не думали, что познакомимся с таким количеством хоккеистов, и, конечно, не догадывались, что дорастём до собственного реюниона»
, — признаётся Илья Коробко
, сыгравший защитника Михаила Пономарёва.
«Мне кажется, это первый такой большой сериал про хоккей и в целом спорт. Помню, как после показа первого сезона мы поехали на хоккейный матч. И вот объявляют третий период и говорят, что в финале будет фотосессия с актёрами «Молодёжки». В тот момент хоккей закончился, потому что все пошли к нам за автографами»
, — рассказывает Игорь Огурцов
, исполнивший роль вратаря Семёна Бакина.
777 поцелуев, 159 эпизодов со слезами, 70 романтических ужинов, 46 романов, 21 расставание, 9 свадеб — в «Молодёжке» есть место не только для спорта: «Это была целая жизнь. Ведь, кроме съёмочного процесса, параллельно мы выходили замуж, женились, рожали детей. Вспоминаю, как за две недели до съёмок свадьбы моей героини я как раз родила, и моего возвращения на площадку очень ждала группа. И сейчас ощущение, будто мы недавно виделись, будто всё только начинается»
, — делится Анна Михайловская
, которой досталась роль Яны Самойловой, возлюбленной нападающего Андрея Кисляка.
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