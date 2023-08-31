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Минкульт отказался выпускать «Барби» и «Оппенгеймера» из-за несоответствия «духовно-нравственным ценностям» России

31 августа
2023 год

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31 августа 2023

Министерство культуры РФ отказалось выпускать в российский прокат фильмы «Барби» и «Оппенгеймер». Об этом заявил замглавы Министерства культуры Андрей Малышев в ответ на обращение вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова («Новые люди»), который предложил выпустить фильмы и провести эксперимент по «принудительному лицензированию фильмов из недружественных стран».

Минкульт отказался выпускать «Барби» и «Оппенгеймера» из-за несоответствия «духовно-нравственным ценностям» России

«Полагаем, что предложенные вами для просмотра гражданами нашей страны фильмы — «Барби» и «Оппенгеймер» — не отвечают целям и задачам, поставленным главой государства, по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», – сказал Малышев. Таким образом, Минкульт не стал поддерживать идею принудительного лицензирования фильмов из недружественных стран.

Минкульт отказался выпускать «Барби» и «Оппенгеймера» из-за несоответствия «духовно-нравственным ценностям» России

Малышев отметил, что сейчас российский прокат «насыщен качественными отечественными премьерами», отметив такие релизы, как «Чебурашка», «Вызов» и «Свидетель». В ведомстве подчеркнули, что сокращение голливудских лент в прокате стимулирует увеличение объемов российского кинопроизводства и способствует развитию отечественной индустрии.
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№ 1
Семён Башилов   31.08.2023 - 20:42
Не ну это уже совчем перебор! Какие духовно нравственные ценности? Вы вообще о чем? Мы все так ждали выхода этого фильма, а тут такие новости. Ну спасибо Министерство Культуры, обрадовали читать далее>>
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Минкульт отказался выпускать «Барби» и «Оппенгеймера» из-за несоответствия «духовно-нравственным ценностям» России фотографии
Минкульт отказался выпускать «Барби» и «Оппенгеймера» из-за несоответствия «духовно-нравственным ценностям» России фотографии
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