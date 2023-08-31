Минкульт отказался выпускать «Барби» и «Оппенгеймера» из-за несоответствия «духовно-нравственным ценностям» России

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Юная актриса о фильме «Чижик-Пыжик возвращается», экстриме, соцсетях и красоте российских городов
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Министерство культуры РФ отказалось выпускать в российский прокат фильмы «Барби» и «Оппенгеймер». Об этом заявил замглавы Министерства культуры Андрей Малышев в ответ на обращение вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова («Новые люди»), который предложил выпустить фильмы и провести эксперимент по «принудительному лицензированию фильмов из недружественных стран».
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