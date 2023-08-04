Иконы стиля: Марлен Дитрих, Кэтрин Хепбёрн и другие кинодивы, повлиявшие на моду

16 июля скончалась британская актриса и певица Джейн Биркин, и глянцевые издания всего мира решили напомнить читателям историю создания легендарной сумки Birkin, стоимость которой равна цене на недвижимость в некоторых регионах. Влияние звёзд кино и музыкальной сцены на моду в XX веке было огромно и в некоторых случаях приобретало характер массового помешательства. Киноидолы, их экранные персонажи, а порой и целые фильмы запускали модные тренды и стилистические направления. Кино-Театр.Ру вспоминает главных законодателей мод из мира кино первой половины XX века.
фото: Пола Негри
Вторжение Голливуда в моду началось ещё в эпоху немого кино, когда популярная актриса Пола Негри покрасила свои белые атласные туфли в тон платью. «А что, так можно было?» - подумали тысячи женщин и тут же последовали примеру актрисы. Ещё одна звезда немого кино Клара Боу популяризовала короткую стрижку боб, матросские брюки и плессированные юбки. Ну и конечно манеру красить губки бантиком, которую охотно подхватили американские флапперши.
фото: Клара Боу
Обладательница красивых лодыжек и любительница йоги Глория Свенсон не упускала случая продемонстрировать свои ноги и была совершенно помешана на обуви. Свенсон ввела в моду туфли на высоком каблуке, украшенные искусственным жемчугом и стразами. Актриса вела роскошный образ жизни, в основе которого был принцип изобилия - нарядов, слуг, метров жилого помещения. В конце 1930-х годов актриса взяла десятилетний перерыв в карьере и ударилась в искусство, активизм и бизнес, основав лейбл бюджетной одежды с говорящим названием «Forever Young» (то есть «Вечно молодая»).
фото: Глория Свенсон в одежде собственного бренда
В 1920-30-х годах экранные идолы стали ролевыми моделями для масс, впоследствии существенно ослабив диктат ведущих парижских домов моды, чему весьма поспособствовала Вторая мировая война. Одежда, причёски и макияж, которые носили актёры на экране и за его пределами, стали объектом пристального внимания со стороны американских и европейских киноманов. И породили бесчисленное множество модных увлечений вплоть до пугающе массового подражания. И, конечно, это самым непосредственном образом сказывалось на рынке. Одним из ярких примеров такого влияния стал выход фильма «Это случилось однажды ночью». До 1934 года мужчины носили майку под рубашкой и делали это, не задумываясь - но стоило им увидеть раздевающегося Кларка Гейбла с рубашкой на голое тело, как продажи мужских маек упали на следующий же день. В самом деле, зачем тратиться на лишнюю деталь гардероба, если такой видный мужчина как Кларк Гейбл манкирует этим обычаем?
фото: Кларк Гейбл в фильме «Это случилось однажды ночью»
Артисты ассоциировались у публики не только с определённым стилем в одежде - их «товарным знаком» могли стать причёска и макияж. Расхожее словосочетание «платиновая блондинка» - не что иное, как название фильма 1931 года, прославившее обладательницу очень светлого, почти белого цвета волос Джин Харлоу.
фото: Джин Харлоу
Этот эффектный блонд достигался с помощью полного обесцвечивания волос - и благодаря Харлоу моментально вошёл в моду. Вместе с цветом волос в моду «вошла» и соответствующая стрижка - как неизбежное последствие злоупотребления ядовитым коктейлем из перекиси и аммиака. Мода на платиновый боб продержалась до пришествия в 1940-х годах Вероники Лэйк и её косого пробора, при котором пышная прядь волнистых полос закрывала часть лица.
фото: Вероника Лэйк
Как и в искусстве, так и в моде роль большинства актёров (за редким исключением) была сугубо посредническая - весь их шик и лоск был продуктом работы профессиональных модельеров, художников по костюму и стилистов. На заре киноиндустрии костюмам в кино отводилась сугубо функциональная роль. Но к 1930-м годам кино стало самой популярной формой массового развлечения. Это демократичнейшее и доступнейшее из искусств в эпоху Великой Депрессии позволяло зрителям убежать в мир роскоши и блеска. Владельцы крупных киностудий не жалели денег, осознав необходимость найма модельеров и художников для создания ярких образов актрис, ведь 75% «потребителей киноконтента» были женщинами, которые даже в условиях сурового экономического климата непременно хотели обладать вещами, увиденными на экране.
фото: Вивьен Ли в фильме «Унесённые ветром»
Это была совершенно сознательная политика в отношении стимуляции потребительского поведения - одним из самых главных «товаров», продвигаемых Голливудом, была именно мода. А женщины стали мишенью голливудского маркетинга и ходили в кино не только за эмоциями, но и за свежими идеями по обновлению гардероба. Тут, наверное, стоит упомянуть, что студийные магнаты имели связи с текстильной промышленностью, так что это был брак, заключённый на небесах. В период между 1928 и 1941 годами голливудские дизайнеры костюмов играли решающую роль в насаждении модных тенденций, а их имена были известны большинству покупателей модной одежды.
фото: Выкройки вариаций на тему «Платье для барбекю»
Беспрецедентный успех фильма «Унесённые ветром» был во многом обеспечен благодаря роскошным платьями Вивьен Ли, созданным модельером Уолтером Планкеттом. Дизайнер проделал большую исследовательскую работу, чтобы разработать исторически достоверные костюмы времён Гражданской войны в США. Фильм вышел в 1939 году, когда корсеты и кринолины были пережитками далёкого прошлого, а западно-европейская мода попадала под каток военных нужд. Однако бешеная популярность фильма инициировала крупномасштабную кампанию по продаже модных товаров, «вдохновлённых» фильмом. Копия культового бело-зелёного платья Скарлетт для барбекю продавалась во всех универмагах, а для низшей прослойки среднего класса были доступны выкройки в модных журналах. Это были, разумеется, не точные копии костюмов, а их вариации в модном на тот момент силуэте. Производством реплик и вариаций на тему голливудских костюмов и выкроек занимались различные конкурирующие фирмы, первой из которых стало Бюро современного мерчендайзинга, основанное в 1930 году в Нью-Йорке. Стоит отметить, что эти фирмы не были связаны ни с одной из крупных киностудий - их основывали проницательные маркетологи и предприниматели, осознавшие степень влияния кинематографа на зрительниц.
фото: Эдриан Гринберг
Художник по костюму Эдриан Гринберг, возглавлявший отдел костюмов в Metro-Goldwyn-Mayer, отвечал за формирование стиля ведущих актрис студии и неосознанно запустил несколько модных трендов. С его лёгкой руки после выхода фильма «Волшебник страны Оз» в 1939 году в моду вошла клетчатая ткань, из которой было сшито платье героини Джуди Гарланд. Эдриан же разработал культовое платье для Джоан Кроуфорд в фильме «Летти Линтон» - и в считанные месяцы журналы мод начали предлагать читательницам выкройки похожих платьев, обеспечивая улицы Америки бюджетными репликами романтических силуэтов с пышными рукавами. Согласно отчётам универмагов, именно платье Летти Линтон стало самым продаваемым из всех голливудских реплик.
фото: Джуди Гарланд в фильме «Волшебник страны Оз»
Платье совершенно не вписывалось в тенденции того времени - тем и заслужило интерес и народную любовь, заставив Париж впервые обратить внимание на усиливающуюся роль Голливуда в формировании модных тенденций. Существует даже мнение, что именно платье Эдриана вдохновило моду 1940-х с её широкоплечим силуэтом. Что можно сказать наверняка - оно точно повлияло на стиль Джоан Кроуфорд, которой очень полюбились выразительные плечи.
фото: Джоан Кроуфорд в фильме «Летти Линтон»
Что касается тех редких случаев стиля как манифеста индивидуальности, то за него в 1930-х годах отвечали Кэтрин Хепбёрн, Грета Гарбо и Марлен Дитрих. Когда Голливуд ещё был зациклен на платиновых блондинках в перьях и блёстках, эти актрисы одними из первых начали носить брюки, продвигая строгий и, что самое главное, комфортный стиль, не уступающий в сексуальности платьям в пол. Дитрих сделала андрогинность основой своего образа, отдавая предпочтение костюмам-тройкам и всевозможным строгим головным уборам.
фото: Марлен Дитрих
Затворница Гарбо в свободное от работы и светских раутов время предпочитала удобную одежду и обувь на плоской подошве. Её «публичный» гардероб состоял из сшитых на заказ рубашек, шёлковых галстуков и строгих брюк - экстравагантная женственность была присуща её героиням, но не самой актрисе.
фото: Грета Гарбо
А независимая натура Хепбёрн, вступавшая в противоречие с теми образами, которые ей навязывала студия RKO, по словам самой актрисы превратила её «стиль личности в личный стиль». Хепбёрн вмешивалась в процесс создания костюмов для её экранных героинь и полностью контролировала этот процесс. По словам легендарной художницы по костюмам Эдит Хэд, «Никто не конструировал одежду для мисс Хепбёрн, все делали это вместе с ней. Она настоящий профессионал, и у неё есть очень чёткое понимание того, что ей подходит - будь то костюм, сценарий или стиль вообще».
фото: Кэтрин Хепбёрн
Хепбёрн носила только те костюмы, которые обеспечивали ей свободу движения, а за кадром и вовсе предпочитала носить спортивную одежду. Готовясь к роли, актриса часто оставляла дизайнерам свои заметки с предложениям по фактуре и цвету тканей. В конце 1930-х годов, когда Париж увяз во Второй мировой войне, у Голливуда наконец-то появилась возможность вывести на мировой подиум американскую моду, олицетворением которого стала и Кэтрин Хепбёрн.
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