«Она сделала мне предложение, и я сразу согласился»: Тайка Вайтити и Рита Ора показали фотографии со свадьбы

По случаю первой годовщины свадьбы Тайка Вайтити
и Рита Ора
решили рассказать о том, как на самом деле прошло их скромное бракосочетание. «Это было не в Лондоне и не во Франции, как писали в СМИ, это было в нашем доме в Лос-Анджелесе в компании очень маленькой группы друзей»
, - рассказал Тайка американскому изданию «Vogue»
.
В отсутствии информации о свадьбе из первых рук медиа начали наполняться легендами, которые немало развлекли молодожёнов: «Вообще-то это было занятно - читать все эти истории, которые люди напридумывали про нас, и продолжать держать правду при себе»
, - призналась Рита. «Мне нравится, что теперь мы можем рассказать о том, как всё было на самом деле, и сделать это по случаю нашего первого юбилея».
Впервые Тайка и Рита встретились в 2018 году на барбекю-вечеринке в доме Тайки, но роман закрутили только в 2021 году, когда вместе снимались в Австралии. Во время отпуска в Палм Спрингс летом 2022 года Рита предложила Тайке пожениться, и он сразу согласился. И уже через пару недель, 4 августа пара узаконила свои отношения. Поскольку времени на подготовку к свадьбе было мало, церемония получилась очень скромной. Рита решила не мудрить с платьем и просто найти наряд своего любимого дизайнера и друга Тома Форда
. По счастливой случайности она нашла то, что ей нужно, просто заехав в магазин бренда. «Там было что-то около восьми человек - близкие родственники и друзья. И родители по Зуму. Я надела жемчужные украшения моей мамы и браслет, подаренный сестрой. Сестра же провела меня к алтарю - всё было очень просто и спокойно»
, - вспоминает Рита.
Никакой рассадки столов со сменой пяти блюд и прочей свадебной нервотрёпки у молодожёнов не было: «Это был как будто бы самый обычный будний день. Мы просто нарядились и поженились»
, - подытожила Рита. После церемонии Рита и Тайка отправились на праздничный ужин к своему другу, менеджеру Мадонны Гаю Озири
. Где их ждал двойник Элвиса Пресли, чтобы спеть серенаду.
обсуждение >>