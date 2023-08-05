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«Она сделала мне предложение, и я сразу согласился»: Тайка Вайтити и Рита Ора показали фотографии со свадьбы

5 августа
2023 год

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5 августа 2023
По случаю первой годовщины свадьбы Тайка Вайтити и Рита Ора решили рассказать о том, как на самом деле прошло их скромное бракосочетание. «Это было не в Лондоне и не во Франции, как писали в СМИ, это было в нашем доме в Лос-Анджелесе в компании очень маленькой группы друзей», - рассказал Тайка американскому изданию «Vogue».

«Она сделала мне предложение, и я сразу согласился»: Тайка Вайтити и Рита Ора показали фотографии со свадьбы

В отсутствии информации о свадьбе из первых рук медиа начали наполняться легендами, которые немало развлекли молодожёнов: «Вообще-то это было занятно - читать все эти истории, которые люди напридумывали про нас, и продолжать держать правду при себе», - призналась Рита. «Мне нравится, что теперь мы можем рассказать о том, как всё было на самом деле, и сделать это по случаю нашего первого юбилея».

«Она сделала мне предложение, и я сразу согласился»: Тайка Вайтити и Рита Ора показали фотографии со свадьбы

Впервые Тайка и Рита встретились в 2018 году на барбекю-вечеринке в доме Тайки, но роман закрутили только в 2021 году, когда вместе снимались в Австралии. Во время отпуска в Палм Спрингс летом 2022 года Рита предложила Тайке пожениться, и он сразу согласился. И уже через пару недель, 4 августа пара узаконила свои отношения. Поскольку времени на подготовку к свадьбе было мало, церемония получилась очень скромной. Рита решила не мудрить с платьем и просто найти наряд своего любимого дизайнера и друга Тома Форда. По счастливой случайности она нашла то, что ей нужно, просто заехав в магазин бренда. «Там было что-то около восьми человек - близкие родственники и друзья. И родители по Зуму. Я надела жемчужные украшения моей мамы и браслет, подаренный сестрой. Сестра же провела меня к алтарю - всё было очень просто и спокойно», - вспоминает Рита.

«Она сделала мне предложение, и я сразу согласился»: Тайка Вайтити и Рита Ора показали фотографии со свадьбы

«Она сделала мне предложение, и я сразу согласился»: Тайка Вайтити и Рита Ора показали фотографии со свадьбы

Никакой рассадки столов со сменой пяти блюд и прочей свадебной нервотрёпки у молодожёнов не было: «Это был как будто бы самый обычный будний день. Мы просто нарядились и поженились», - подытожила Рита. После церемонии Рита и Тайка отправились на праздничный ужин к своему другу, менеджеру Мадонны Гаю Озири. Где их ждал двойник Элвиса Пресли, чтобы спеть серенаду.

«Она сделала мне предложение, и я сразу согласился»: Тайка Вайтити и Рита Ора показали фотографии со свадьбы

«Она сделала мне предложение, и я сразу согласился»: Тайка Вайтити и Рита Ора показали фотографии со свадьбы
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Тайка ВайтитиМадоннаРита ОраТом Форд

фотографии >>
«Она сделала мне предложение, и я сразу согласился»: Тайка Вайтити и Рита Ора показали фотографии со свадьбы фотографии
«Она сделала мне предложение, и я сразу согласился»: Тайка Вайтити и Рита Ора показали фотографии со свадьбы фотографии
«Она сделала мне предложение, и я сразу согласился»: Тайка Вайтити и Рита Ора показали фотографии со свадьбы фотографии
«Она сделала мне предложение, и я сразу согласился»: Тайка Вайтити и Рита Ора показали фотографии со свадьбы фотографии
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