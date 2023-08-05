«Она сделала мне предложение, и я сразу согласился»: Тайка Вайтити и Рита Ора показали фотографии со свадьбы

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Страх и ступа: Баба-яга в кино и анимации

Съемки семейной комедии стартуют в сентябре в Абрау-Дюрсо

Виктор Хориняк и Ольга Медынич познакомятся со «Ждуном»

Ей был 81 год

Их героев зовут Сергей и Саша

Теперь официально: Никита Волков и Лиана Гриба рассказали о своих ролях в адаптации «Постучись в мою дверь»

Новости кино

Аглая Тарасова и Александр Петров вновь поработают вместе в комедии от сценариста «1703»

Фильм «Родаки» расскажет о подростке, который снова и снова меняет родителей