«Это не моя заслуга, это святой Лука что-то делает»: Илья Глинников рассказал, как бросил курить

Илья Глинников
рассказал в интервью Валерии Гай Германике
о возвращении к религии и о том, как он ощущает присутствие Бога в своей жизни. Актёр сказал, что ему совершенно не нужны чудеса, чтобы точно знать о существовании Бога. Но всё-таки привёл в пример одну историю, которая случилась с ним совсем недавно.
«Я в Крыму, созваниваюсь с отцом Дионисием, а он меня спрашивает, иду ли я завтра в храм. Я вспоминаю, что завтра Вербное воскресение, нахожу храм, бегу на службу, причащаюсь, выхожу из храма, хочу кофе попить, стоит батюшка, который меня причастил. Я стою, скручиваю табак, спрашиваю батюшку: «Вы не против?». Он говорит: «После причастия лучше не надо». Я убираю табак, и он меня спрашивает: «А вы не хотите к мощам святого Луки с нами пойти?» «Хочу конечно». Идём к святому Луке Крымскому. Батюшка говорит: «А вы попросите у святого Луки, чтобы он вас от страсти к курению избавил». Я говорю: «Ну ладно». Прилетаю потом из Крыма в Москву, начинается Страстная неделя. А я уже третий или четвёртый год пытался бросить курить. В пост. И каждый раз я проигрывал. И вот опять Пост, понедельник, начинается Страстная, я звоню батюшке, спрашиваю, когда служим (Илья, как и его коллега Илья Любимов, слыжит алтарником - прим. ред. Он говорит: «Завтра вечерняя литургия». А перед литургией же курить нельзя. И я подумал: «Ну вот, Илья, ты хотел, попробуй». И вот получается, пост прошёл, и я впервые с 6 класса две недели не курю. И это не моя заслуга, а просто там святой Лука что-то делает. Потому что ни одна человеческая сила не может победить страсть. Я-то вообще бросил в первом классе курить, а не начал. Потому что отчим мой вручил мне в 6 лет папиросу, бутылочку красного и сказал, что теперь он будет называть меня «чувак». И вот с тех пор все бычки были мои. А в первом классе мама поймала меня, учуяла запах табака и взяла с меня клятву, что я не буду курить. Я поклялся и пять лет не курил. А в 6 классе опять начал. И только сейчас вот каждый день с божьей помощью вроде пока не курю. Я понял, что надо бороться не со страстью, а за то, чтобы быть ближе к Богу, чтобы у меня голова посветлее была. Когда я боролся с сигаретами, ставил себе какие-то ограничения - выходило только хуже. Сейчас я не ставлю себе никаких планов на завтра - только на сегодня».
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