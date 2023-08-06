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Илья Глинников рассказал, почему никогда не видел своего родного отца

6 августа
2023 год

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6 августа 2023

Илья Глинников никогда не встречал своего отца и рос с отчимом, который стал его лучшим другом и учителем. О том, почему встреча с отцом так и не состоялась, актёр рассказал в интервью Валерии Гай Германике.

Илья Глинников рассказал, почему никогда не видел своего родного отца
фото: Илья с мамой

«Мои родители чудесные. Мама научила меня состраданию. Она никогда не могла пройти мимо человека, которому нужна была помощь. Она с детства говорила со мной о Боге, о Христе, передала мне свою веру. Другом была, честности учила. Родители моих друзей спрашивали у моей мамы: «Что они там все у тебя делают? Почему они вокруг тебя?» А она просто другом была. Отца родного я не видел. Он хирург. По маминой линии, кстати, у нас все медики. И отец у меня нейрохирург, тоже медик. И я играл медика - вот что очень иронично. Видимо, кто-то хотел, чтобы я стал медиком, но я его сыграл, и слава Богу.
К отцу никакой обиды у меня нет, потому что моя мама передала мне лишь любовь к нему. Были обстоятельства, по которым они не смогли быть вместе. Никаких травм и обид, ничего. Потом у меня появился в 5 лет подарок, выписанный Богом - мой учитель, мой отчим, мой отец, друг - Олег Альбертович, член Союза художников. Он с детства брал меня с собой - они расписывали детские сады, храмы. Научил меня губкой рисовать. Он меня за руку отвёз в гимназию поступать. Он ставил мне классику рока. Подсовывал мне книги.

Илья Глинников рассказал, почему никогда не видел своего родного отца
фото: Илья с мамой

С отцом мы просто не успели встретиться. Я говорил с ним по телефону единственный раз - на 18-летие мы созвонились. Договорились встретиться, но не успели. Я снимался как-то в Праге, на киностудии Барандов, и познакомился там с грузинскими актёрами. Я говорю: «Слушайте, у меня там в Грузии есть семья, можете мне помочь найти их? И Ванико Тугуши звонит мне 2 января не помню какого года и говорит: «Илья, я нашел твою семью, но папа у тебя уже ушёл». Я 3 января вылетаю в Тбилиси. Дедушка у меня к тому времени ослеп - он после смерти отца прожил десять лет, а через два года ослеп. Он не выдержал, это он уже второго сына потерял, младший ушёл первым. Дедушка так был рад, что я приехал - ведь больше никого из мужчин не осталось. Ведь папа мой после моей мамы так никого и не нашёл. Я приехал, и бабушка, которая похоронила двух своих детей и стала чёрствая как корка, начала улыбаться, оживляться. Дед умер день в день с отцом ровно спустя десять лет».
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№ 2
Yanina Sokolova   6.08.2023 - 18:08
Вижу парня серьезно накрыла религиозная тема. Про чтобы не вел диалог везде рука божья.. читать далее>>
№ 1
Семён Башилов   6.08.2023 - 17:36
Хочется как-то посочувствовать Илье. Хорошо что отчим оказался отличным человеком и как сам говорит Илья оказался для него другом и наставником. Это очень хороший человек читать далее>>
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