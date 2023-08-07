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«Его последний день был радостным»: мать Ангуса Клауда отрицает, что он мог покончить с собой

7 августа
2023 год

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7 августа 2023
Мать Ангуса Клауда, известного по роли Феско в сериале «Эйфория», опубликовала в социальных сетях пост, в котором заявила, что её сын не мог покончить с собой. За неделю до смерти актёр похоронил своего отца и тяжело переживал эту потерю, из-за чего поклонники сделали вывод, что Ангус не справился с эмоциями и совершил суицид.

«Его последний день был радостным»: мать Ангуса Клауда отрицает, что он мог покончить с собой

«Друзья, я хочу, чтобы вы все знали, как я ценю вашу любовь к моей семье в это тяжелое время. Я также хочу, чтобы вы знали, что, хотя мой сын был глубоко опечален безвременной кончиной своего отца от мезотелиомы, его последний день был радостным», – написала Лиза Клауд.

Она рассказала, что в день перед смертью Ангус сделал перестановку в комнате в своём родном доме, где он собирался провести некоторое время. Он говорил о своих планах обеспечить сестёр во время их обучения в колледже, а также оказать финансовую и эмоциональную поддержку своей матери. По словам Лизы, её сын «не собирался уходить из этого мира».

«Перед сном мы обнялись и сказали, как сильно любим друг друга, и он сказал, что утром мы еще увидимся. Я не знаю, принимал ли он что‑то в свое тело после этого. Знаю только, что он положил голову на стол, за которым работал над арт-проектом, заснул и не проснулся», — поделилась Лиза.

Она предположила, что её сын мог умереть из-за случайной передозировки, хотя причина его смерти всё ещё устанавливается. Лиза предложила поклонникам актёра каждый день делать небольшие добрые дела, чтобы почтить память Ангуса.
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«Его последний день был радостным»: мать Ангуса Клауда отрицает, что он мог покончить с собой фотографии
«Его последний день был радостным»: мать Ангуса Клауда отрицает, что он мог покончить с собой фотографии
«Его последний день был радостным»: мать Ангуса Клауда отрицает, что он мог покончить с собой фотографии
«Его последний день был радостным»: мать Ангуса Клауда отрицает, что он мог покончить с собой фотографии
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