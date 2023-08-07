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Грета Гервиг стала первой женщиной в истории, чей фильм собрал в прокате 1 млрд долларов

7 августа
2023 год

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7 августа 2023

Грета Гервиг стала первой в истории женщиной-режиссёром, чей фильм собрал в мировом прокате 1 миллиард долларов. Всего за две недели «Барби» преодолела рекордную отметку.

Грета Гервиг стала первой женщиной в истории, чей фильм собрал в прокате 1 млрд долларов

Осенью состоится цифровой релиз фильма, поэтому эксперты прогнозируют, что фильм может стать как минимум самым кассовым проектом 2023 года. При этом прокат картины продолжается: почти половина кассы на данный момент приходится на рынок США, что для создателей является огромным плюсом – в стране производства студии получают наибольший процент с билетов.
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Грета Гервиг стала первой женщиной в истории, чей фильм собрал в прокате 1 млрд долларов фотографии
Грета Гервиг стала первой женщиной в истории, чей фильм собрал в прокате 1 млрд долларов фотографии
Грета Гервиг стала первой женщиной в истории, чей фильм собрал в прокате 1 млрд долларов фотографии
Грета Гервиг стала первой женщиной в истории, чей фильм собрал в прокате 1 млрд долларов фотографии
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