Грета Гервиг стала первой женщиной в истории, чей фильм собрал в прокате 1 млрд долларов

Грета Гервиг
стала первой в истории женщиной-режиссёром, чей фильм собрал в мировом прокате 1 миллиард долларов. Всего за две недели «Барби»
преодолела рекордную отметку.
Осенью состоится цифровой релиз фильма, поэтому эксперты прогнозируют, что фильм может стать как минимум самым кассовым проектом 2023 года. При этом прокат картины продолжается: почти половина кассы на данный момент приходится на рынок США, что для создателей является огромным плюсом – в стране производства студии получают наибольший процент с билетов.
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