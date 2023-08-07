Райан Гослинг заказал Грете Гервиг флешмоб Кенов и Барби на день рождения

Райан Гослинг
поздравил Грету Гервиг
с днём рождения и заказал ей танцоров, которые повторили танец из «Барби»
. 4 августа Гервиг исполнилось 40 лет.
Сначала Кены станцевали под песню «I’m Just Ken», а затем Барби выступили под «Dance the Night» Дуа Липы. Флешмоб застал постановщицу во время занятия по пилатесу. Она не смогла сдержать слез от удивления.
«Как известно Кену... Иногда единственный способ выразить свои чувства — это песни и танцы! Кен-Райан прислал этих особенных Барби и Кенов, чтобы начать день рождения Греты со всеми чувствами»
, — с такой подписью видео появилось в официальном аккаунте фильма в ТикТоке.
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