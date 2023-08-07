Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кинокарта
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Райан Гослинг заказал Грете Гервиг флешмоб Кенов и Барби на день рождения

7 августа
2023 год

Лайфстайл >>
7 августа 2023

Райан Гослинг поздравил Грету Гервиг с днём рождения и заказал ей танцоров, которые повторили танец из «Барби». 4 августа Гервиг исполнилось 40 лет.

Райан Гослинг заказал Грете Гервиг флешмоб Кенов и Барби на день рождения

Сначала Кены станцевали под песню «I’m Just Ken», а затем Барби выступили под «Dance the Night» Дуа Липы. Флешмоб застал постановщицу во время занятия по пилатесу. Она не смогла сдержать слез от удивления.

«Как известно Кену... Иногда единственный способ выразить свои чувства — это песни и танцы! Кен-Райан прислал этих особенных Барби и Кенов, чтобы начать день рождения Греты со всеми чувствами», — с такой подписью видео появилось в официальном аккаунте фильма в ТикТоке.

версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Тихо на пальцах: «Барби» — главный блокбастер лета о куклах личности
Игра в куклу: Все наряды Марго Робби в стиле Барби
Поиск по меткам
музыка
персоны
Грета ГервигРайан Гослинг
фильмы
Барби

фотографии >>
Райан Гослинг заказал Грете Гервиг флешмоб Кенов и Барби на день рождения фотографии
Райан Гослинг заказал Грете Гервиг флешмоб Кенов и Барби на день рождения фотографии
Райан Гослинг заказал Грете Гервиг флешмоб Кенов и Барби на день рождения фотографии
Райан Гослинг заказал Грете Гервиг флешмоб Кенов и Барби на день рождения фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кинокарта

Скорбим

Ирина Мирошниченко
3 августа ушла из жизни актриса Ирина Мирошниченко.

День рождения >>

Альгис Арлаускас
Дмитрий Белоцерковский
Марина Волкова
Михаил Горшенёв
Егор Губарев
Рано Закирова
Дмитрий Золотухин
Виктор Манаев
Валерий Прохоров
Геннадий Смирнов
Тобин Белл
Дэвид Духовны
Эбби Корниш
Вера Ольц
Гарольд Перрино
Шарлиз Терон
Мирослав Ханишевский
все родившиеся 7 августа >>

Афиша кино >>

Животное
боевик, драма, криминальный фильм, триллер
Индия, 2023
Амели
драма, комедия, мелодрама
Франция, Германия, 2001
Аманда
драма
Италия, Франция, 2022
Сэм: Песочный эльф
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Великобритания, 2020
Два, три, демон, приди!
триллер, фильм ужасов
Австралия, 2022
Идеальная ложь
драма, триллер
Франция, 2022
Мини диско. Танцуют все!
детский фильм, комедия, музыкальный фильм, приключения, семейное кино
Нидерланды, 2022
Развод по-геймерски
комедия
Франция, 2023
Импостер
драма, триллер
Япония, 2023
Фантом из прошлого: Раскрой мрачную тайну
триллер
Италия, 2022
Баба Яга спасает мир
комедия, приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2023
Красивый мальчик
биография, драма, социальная драма, экранизация
США, 2018
все фильмы в прокате >>

что почитать?