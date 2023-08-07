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«Съешь омлет в кафе – и ты такая элита!»: Ольга Ломоносова о студенческих годах в Москве

7 августа
2023 год

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7 августа 2023
Ольга Ломоносова, родившаяся в Дoнeцкe, в беседе с изданием «Москвич Mag» поделилась воспоминаниями о своих первых поездках в Москву, а также рассказала о студенческих годах, проведённых в центре столицы.

«Съешь омлет в кафе – и ты такая элита!»: Ольга Ломоносова о студенческих годах в Москве

«Сначала я приехала в Москву, по сути, проездом — я ехала в Пермь на балетный конкурс «Арабеск». Пересадка была в Москве — мы погуляли, я посмотрела этот гигантский город, постояла на Красной площади — собственно говоря, всё. Потом я приехала в Москву к своим друзьям, и это была феерия: я познакомилась с театрами — очень много времени проводила в «Сатириконе», тогда Машков ставил «Трехгрошовую оперу», я сидела на всех репетициях. Я увидела Москву не тусовочную, но с яркой обёрткой, не бытовую. Она открылась мне вечерней, очень дружественной. Мне казалось, что Москва просто ждёт, когда приедет Оля и начнет здесь жить. И так я провела неделю. Уезжала со страшными слезами, ведь успела влюбиться.

Через год отказалась от своих планов уехать в Германию, чтобы учиться и жить там, и поняла, что хочу переехать в Москву. И приехала показываться в театр Станиславского. Дальше Москва показала себя уже с другой стороны — она была не такая дружественная. А переехала я, кстати, удивительно — в юбилейный год для Москвы, ей исполнялось 850 лет».

«Съешь омлет в кафе – и ты такая элита!»: Ольга Ломоносова о студенческих годах в Москве

Первое время в Москве Ольга снимала квартиры на окраинах, а позже переехала в центр – на Новослободскую. Когда у актрисы появилась возможность, она купила квартиру на Сретенке. А после этого переехала подальше, на Университет, чтобы была возможность гулять с детьми. Также Ольга любит окрестности Арбата – во время учёбы в Щуке она проводила там много времени: «Все эти переулки — очень близкие сердцу. На Старом Арбате было прекраснейшее кафе-столовка «Му-му» — ты можешь себе позволить зайти купить себе чай, а в нагрузку дадут конфет «Коровка». Такое нищее прекраснейшее время. Когда наша с Маринкой Александровой финансовая ситуация чуть-чуть улучшилась и мы стали сниматься, то стали позволять себе зайти в кафе «Республика» и съесть там омлет — просто космос, ты такая элита! Очень много кусочков моего детства запрятано на Арбате».
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Марина АлександроваОльга ЛомоносоваВладимир Машков
театры
"Сатирикон"Музыкальный театр Станиславского и Немировича-Данченко

фотографии >>
«Съешь омлет в кафе – и ты такая элита!»: Ольга Ломоносова о студенческих годах в Москве фотографии
«Съешь омлет в кафе – и ты такая элита!»: Ольга Ломоносова о студенческих годах в Москве фотографии
«Съешь омлет в кафе – и ты такая элита!»: Ольга Ломоносова о студенческих годах в Москве фотографии
«Съешь омлет в кафе – и ты такая элита!»: Ольга Ломоносова о студенческих годах в Москве фотографии
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