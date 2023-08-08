Тимур Батрутдинов и Ольга Серябкина стали ведущими нового шоу на ТВ-3

Тимур Батрутдинов
и Ольга Серябкина
стали ведущими нового шоу «Вы поёте великолепно» на ТВ-3. Если вы обожаете петь в караоке, делаете это с душой и мечтаете оказаться на одной сцене со звёздами, тогда этот проект – для вас.
В каждом выпуске две звезды соревнуются друг с другом, чтобы выяснить: кто из них в караоке увидит на экране «Поздравляю, вы поёте великолепно», а кто приходит туда, просто чтобы посмотреть видео с животными и горами. Им помогают 12 незнакомцев – обычных людей, которых отберут в результате кастинга.
В течение трёх первых раундов знаменитости приглашают к себе в команды по одному участнику, выбирая тех, кто, по их мнению, принесёт наибольшее количество баллов, спев в караоке. Четвёртый этап – это выступление самих звёзд, которое также добавит баллы в копилки команд. Победителя определят по сумме заработанного за все раунды, и эта команда заберёт денежный приз из расчёта 1 балл = 1 000 рублей.
Кстати, увидеть Тимура и Ольгу можно не только на ТВ-3: «Мы очень давно пересекались так или иначе - у нас был совместный новогодний фильм «СамоИрония судьбы», совместные съёмки в шоу «Выжить в Дубае» и мы поняли, что судьба нас сводит не просто так… продолжили съемками клипа! Дальше… а дальше сюрприз»
, – загадочно улыбнулся Тимур Батрутдинов.
«Тимур — потрясающий комедийный актер, я очень рада, что он стал моим партнером по клипу. А еще больше я рада тому, что съемочная площадка видео на трек «Не забыла», лишь приятная премьера нашего нового тандема — тандема ведущих, который вы очень скоро сможете оценить на телеканале ТВ-3»
, – поделилась Ольга Серябкина.
Возможно, и кто-то из участников шоу «Вы поёте великолепно» однажды станет звездой. Кто знает, какие таланты откроет проект? Кстати, вы ещё можете громко заявить о себе. ТВ-3 продолжает кастинг участников в программу. Всё, что нужно, — это заполнить анкету по ссылке
. Присылайте заявку и, возможно, именно вы станете тем, кто увидит на экране заветные слова «Вы поёте великолепно!»
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