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Тимур Батрутдинов и Ольга Серябкина стали ведущими нового шоу на ТВ-3

8 августа
2023 год

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8 августа 2023
Тимур Батрутдинов и Ольга Серябкина стали ведущими нового шоу «Вы поёте великолепно» на ТВ-3. Если вы обожаете петь в караоке, делаете это с душой и мечтаете оказаться на одной сцене со звёздами, тогда этот проект – для вас.

Тимур Батрутдинов и Ольга Серябкина стали ведущими нового шоу на ТВ-3

В каждом выпуске две звезды соревнуются друг с другом, чтобы выяснить: кто из них в караоке увидит на экране «Поздравляю, вы поёте великолепно», а кто приходит туда, просто чтобы посмотреть видео с животными и горами. Им помогают 12 незнакомцев – обычных людей, которых отберут в результате кастинга.

В течение трёх первых раундов знаменитости приглашают к себе в команды по одному участнику, выбирая тех, кто, по их мнению, принесёт наибольшее количество баллов, спев в караоке. Четвёртый этап – это выступление самих звёзд, которое также добавит баллы в копилки команд. Победителя определят по сумме заработанного за все раунды, и эта команда заберёт денежный приз из расчёта 1 балл = 1 000 рублей.

Тимур Батрутдинов и Ольга Серябкина стали ведущими нового шоу на ТВ-3

Кстати, увидеть Тимура и Ольгу можно не только на ТВ-3: «Мы очень давно пересекались так или иначе - у нас был совместный новогодний фильм «СамоИрония судьбы», совместные съёмки в шоу «Выжить в Дубае» и мы поняли, что судьба нас сводит не просто так… продолжили съемками клипа! Дальше… а дальше сюрприз», – загадочно улыбнулся Тимур Батрутдинов.

«Тимур — потрясающий комедийный актер, я очень рада, что он стал моим партнером по клипу. А еще больше я рада тому, что съемочная площадка видео на трек «Не забыла», лишь приятная премьера нашего нового тандема — тандема ведущих, который вы очень скоро сможете оценить на телеканале ТВ-3», – поделилась Ольга Серябкина.

Возможно, и кто-то из участников шоу «Вы поёте великолепно» однажды станет звездой. Кто знает, какие таланты откроет проект? Кстати, вы ещё можете громко заявить о себе. ТВ-3 продолжает кастинг участников в программу. Всё, что нужно, — это заполнить анкету по ссылке. Присылайте заявку и, возможно, именно вы станете тем, кто увидит на экране заветные слова «Вы поёте великолепно!»
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обсуждение >>
№ 2
Семён Башилов   8.08.2023 - 16:40
Не представляю ведущего Батрудинова на ТВ-3. Да и в целом ведущим я его не видел ни разу практически, разве что на его родном канале ТНТ. В целом должен быть не плохой опыт для него читать далее>>
№ 1
Pumpkin   8.08.2023 - 15:50
на тв3? очень неожиданно, что такой проект делает на таком телеканале. он скорее больше на стс или тнт подходит. а в остальном конечно весьма странно даже)) читать далее>>
Всего сообщений: 2
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