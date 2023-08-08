Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Натали Портман рассталась с мужем после 11 лет брака

8 августа
2023 год

Лайфстайл >>
8 августа 2023
Два месяца назад стало известно, что муж Натали Портман, танцовщик и хореограф Бенджамин Мильпье, завёл роман на стороне с 25-летней активисткой. Актриса никак не комментировала происходящее, но последнее время появлялась на публике одна. А 4 августа, в день 11-й годовщины брака, Портман вышла в свет без обручального кольца.

Натали Портман рассталась с мужем после 11 лет брака

Об официальном разводе пары пока не сообщается. Источник издания Us Weekly отметил, что Натали и Бенджамин пытались наладить отношения и сохранить брак, однако в настоящее время у них ничего не получается.
версия для печати

обсуждение >>
№ 2
Семён Башилов   8.08.2023 - 16:43
Ну и мужик, такую женщину упустил. 11 лет брака и связался непойми с кем и ради чего? Странный поступок с его стороны, который я не вправе осуждать. Натали очень достойная и хорошая женщина. Надеюсь она... читать далее>>
№ 1
Pumpkin   8.08.2023 - 15:51
ох ну это грустно конечно, но видимо ей не удалось его простить. да и тем более, мы не знаем, что происходит за закрытыми дверями и не наше это дело читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Бенджамин Мильпье изменил Натали Портман с 25-летней француженкой
Поиск по меткам
развод/расставание
персоны
Натали Портман

фотографии >>
Натали Портман рассталась с мужем после 11 лет брака фотографии
Натали Портман рассталась с мужем после 11 лет брака фотографии
Натали Портман рассталась с мужем после 11 лет брака фотографии
Натали Портман рассталась с мужем после 11 лет брака фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Уильям Фридкин
7 августа ушёл из жизни американский режиссёр Уильям Фридкин.

День рождения >>

Виктор Авилов
Димаш Ахимов
Расим Балаев
Паул Буткевич
Юрий Каморный
Марта Кесслер
Майя Менглет
Нина Меньшикова
Станислав Садальский
Серена Вергано
Кит Каррадайн
Рори Кэлхоун
Ханна Микуць
Сесилия Рот
Сильвия Сидни
Дастин Хоффман
все родившиеся 8 августа >>

Афиша кино >>

Животное
боевик, драма, криминальный фильм, триллер
Индия, 2023
Амели
драма, комедия, мелодрама
Франция, Германия, 2001
Аманда
драма
Италия, Франция, 2022
Сэм: Песочный эльф
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Великобритания, 2020
Два, три, демон, приди!
триллер, фильм ужасов
Австралия, 2022
Идеальная ложь
драма, триллер
Франция, 2022
Мини диско. Танцуют все!
детский фильм, комедия, музыкальный фильм, приключения, семейное кино
Нидерланды, 2022
Развод по-геймерски
комедия
Франция, 2023
Импостер
драма, триллер
Япония, 2023
Фантом из прошлого: Раскрой мрачную тайну
триллер
Италия, 2022
Баба Яга спасает мир
комедия, приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2023
Красивый мальчик
биография, драма, социальная драма, экранизация
США, 2018
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram