Натали Портман рассталась с мужем после 11 лет брака

Два месяца назад стало известно
, что муж Натали Портман
, танцовщик и хореограф Бенджамин Мильпье
, завёл роман на стороне с 25-летней активисткой. Актриса никак не комментировала происходящее, но последнее время появлялась на публике одна. А 4 августа, в день 11-й годовщины брака, Портман вышла в свет без обручального кольца.
Об официальном разводе пары пока не сообщается. Источник издания Us Weekly отметил
, что Натали и Бенджамин пытались наладить отношения и сохранить брак, однако в настоящее время у них ничего не получается.
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