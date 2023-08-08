Алиса Хазанова развелась с бизнесменом Дмитрием Шохиным

7 августа стало известно о разводе актрисы Алисы Хазановой
и Дмитрия Шохина
, сына главы Российского союза промышленников и предпринимателей. О «распаде союза творчества и денег» сообщил
телеграм-канал «Героиня Татлера».
Дмитрий отправился жить в Лондон, а Алиса осталась работать в Москве и играть в спектаклях. «Сообщают с мест, что новая подруга жизни Дмитрия Шохина буквально вчера родила. Зовут Вера Нигматуллина, раньше работала в консалтинге Ward Howell»
, — добавили в «Героине Татлера».
В первый раз замуж Хазанова вышла в 19 лет за Дмитрия Сидорова
, сына Евгения Сидорова, который на тот момент был министром культуры РФ. Брак продлился около года. После Хазанова была замужем за финансистом из Швейцарии Давидом Бауманом
. У них родились две дочери: Мина и Эва. Союз распался в 2011 году.
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