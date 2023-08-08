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Алиса Хазанова развелась с бизнесменом Дмитрием Шохиным

8 августа
2023 год

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8 августа 2023

7 августа стало известно о разводе актрисы Алисы Хазановой и Дмитрия Шохина, сына главы Российского союза промышленников и предпринимателей. О «распаде союза творчества и денег» сообщил телеграм-канал «Героиня Татлера».

Алиса Хазанова развелась с бизнесменом Дмитрием Шохиным

Дмитрий отправился жить в Лондон, а Алиса осталась работать в Москве и играть в спектаклях. «Сообщают с мест, что новая подруга жизни Дмитрия Шохина буквально вчера родила. Зовут Вера Нигматуллина, раньше работала в консалтинге Ward Howell», — добавили в «Героине Татлера».

В первый раз замуж Хазанова вышла в 19 лет за Дмитрия Сидорова, сына Евгения Сидорова, который на тот момент был министром культуры РФ. Брак продлился около года. После Хазанова была замужем за финансистом из Швейцарии Давидом Бауманом. У них родились две дочери: Мина и Эва. Союз распался в 2011 году.
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№ 2
nord   8.08.2023 - 16:47
Для них развестись и снова выйти замуж,как сходить покурить. читать далее>>
№ 1
Семён Башилов   8.08.2023 - 16:46
Даже не знаю что и сказать про этот развод. Недавно вышла новость про другую пару и тут подают следом ещё одну. Печально что так произошло. По сути они разъехались по разным местам и наверное так будет... читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Алиса Хазанова

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Алиса Хазанова развелась с бизнесменом Дмитрием Шохиным фотографии
Алиса Хазанова развелась с бизнесменом Дмитрием Шохиным фотографии
Алиса Хазанова развелась с бизнесменом Дмитрием Шохиным фотографии
Алиса Хазанова развелась с бизнесменом Дмитрием Шохиным фотографии
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