«Это хорошо, что Каха её испортил»: «Непосредственно Каха: Другой фильм» раскритиковали из-за сцены изнасилования

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Это стало возможно после того, как студии Lionsgate удалось приобрести у Hasbro компанию Entertainment One за 500 млн долларов

В Голливуде после успеха «Барби» загорелись идеей адаптации «Монополии»

История кино

«Я БЫЛ МОНУМЕНТАЛЕН, Я БЫЛ ЭПОХАЛЕН»: как Клаус Кински ворвался в жизнь 13-летнего Вернера Херцога

Фрагмент из книги режиссера «Каждый за себя, а Бог против всех. Мемуары»