«Это хорошо, что Каха её испортил»: «Непосредственно Каха: Другой фильм» раскритиковали из-за сцены изнасилования

Картина «Непосредственно Каха: Другой фильм» оказалась в эпицентре скандала, который не утихает уже несколько дней. Зрителей возмутила сцена изнасилования, в которой один из главных героев совершает половой акт со спящей пьяной девушкой. Он оправдывает свои действия тем, что она «сама виновата».
По сюжету Каха и Серго едут на вечеринку, чтобы ограбить оставленные на стоянке машины. В одну из них садится пьяная девушка и засыпает на заднем сиденье. Каха снимает с неё украшения и решает заняться сексом. Между Кахой и Серго происходит поразивший многих диалог. «А если это чья-то дочка? За неё кто-то переживает и любит её!» — говорит Серго. «Если он не смог её воспитать, тогда мне пофиг, чья это дочка», — отвечает Каха. «А вот чисто по-человечески, сам как думаешь, это правильно?» — продолжает спорить Серго. «Чисто по-человечески, может, она и кайфанёт», — заключает Каха с улыбкой.
После произошедшего герой шепчет изнасилованной девушке: «Внутри твоего тела есть душа. Душа должна контролировать твоё тело. Потому что физически ты шлюха, а внутри можешь быть очень хорошей. Надо, чтобы душа с телом договорились между собой. В общем, ты меня поняла. Не бухай».
В следующей сцене герои разговаривают с отцом девушки: «Вам надо очень серьёзно заняться воспитанием вашей дочери! Ночью пьяная вышла из кафе! На стоянке блюёт! В машине засыпает вот в такой короткой юбке! Это хорошо, Каха её испортил, а если бы это сделал мимо проходящий бухой бздых?» — заявляет Серго. Он добавляет, что это «однозначно любовь», так как его друг «с неё не слазил», как только он его «ни оттягивал». В ответ отец решает отправить девушку «в горы, в село к бабушке на перевоспитание». Из сюжета следует, что изнасилование — её первый сексуальный опыт.
Внимание к фрагменту привлёк ютубер Woodmark, выпустивший обзор на «Другой фильм» 24 июля. Отрывок оттуда тогда же взяла тиктокер @anyastezia: «Если вдруг кто-то забыл, в каком мире мы живём, сейчас я покажу вырезки из фильма, который сейчас крутят в кинотеатрах в России», — прокомментировала она эпизод.
В соцсетях появляется всё больше комментариев от людей, выступающих против подобных сцен, а пользователи «Кинопоиска» намеренно ставят низкую оценку фильму – сейчас рейтинг картины обрушился до 2,6. Впрочем, «Кинопоиск» приводит фрагмент рецензии Оксаны Чертовой для газеты Metro. Она не упоминает эту сцену и пишет: «Самое удивительное, что через весь юмор на грани, треш и полную абсурдность сюжета фильм несёт в себе потрясающе добрый позитивный заряд и очередной раз позволяет поверить в то, что добро всё равно всегда побеждает зло».
Алексей Литовченко в «Кинорепортере», наоборот, соглашается, что «изнасилование — вещь неприемлемая в любом контексте», но отмечает: «У шокированного столь радикальной завязкой зрителя есть пара минут, чтобы покинуть зал. Даме, кстати, нормально: кровной мести она требует лениво, между делом».
фото: Автор сценария и режиссёр фильма Виктор Шамиров, сыгравшие в нём главные роли Артём Калайджян и Артём Карокозян
В телеграм-каналах фильм критикуют более резко: «Вторая часть фильма «Непосредственно Каха» пропагандирует скотство и беспредел. Изнасилование оправдывается тем, что приличная девушка не будет спать в машине, поэтому должна быть готова к изнасилованию. Те, кто это написал, сыграл и срежиссировал — больные ублюдки», – написал канал «Небожена».
Также админ канала рассказала, что во время просмотра фильма сидела в кинотеатре в окружении молодых людей, в том числе «южных кровей». По её словам, они ни разу не засмеялись «на весь зал», «были шокированы абсурдной жестокостью некоторых сцен» и «выразили негодование после сцены насилия над девушкой».
Админ канала «Алло, Галочка, ты не поверишь!» пишет: «Самое грустное, что весь этот, по словам авторов, «гротескный юмор, высмеивающий стереотипы быдло-мира», несёт на экраны режиссёр Шамиров, выпустивший на свет тончайшую «Большую секунду» и «Со мною вот что происходит». Несёт и утверждает, что зритель «просто не понимает глубины».
Выход фильма в прокат также прокомментировали в Госдуме. По словам Елены Драпенко, первого заместителя председателя комитета по культуре, картина вышла на большие экраны, поскольку получила одобрение экспертного совета Министерства культуры: «Это вообще не наши полномочия, это полномочия Министерства культуры. У них есть специальный экспертный совет, который определяет, нарушает ли это общественную нравственность или не нарушает. Это надо смотреть в контексте фильма. Я так заочно [оценить] не могу, [только] если я посмотрю кусок или фильм. Потому что у меня была история в фильме «А зори здесь тихие», где были голые девушки в бане. Из-за этого был целый сыр-бор, в результате фильм разрешили для показа детям», — отреагировала депутат.
Сами создатели «Другого фильма» пока не комментировали реакцию интернет-пользователей. В интервью ютьюб-каналу Fametime TV до выхода картины режиссёр Виктор Шамиров, не раскрывая деталей, рассказывал о сюжете так: «Сценарий [второго фильма] мне нравится больше, чем первый, это я точно знаю. Потому что в первом есть определенный не то что схематизм, но какая-то правильность завязки. Сейчас мы написали довольно ловкую штуку, в которой, я надеюсь, при всем при том, что события развиваются легко и естественно, — нет вопросов, почему одно происходит после другого, — у зрителя будет не очень много прогнозов, что будет дальше. История более драматическая и сильная. И затронуты темы довольно своеобразные для черной комедии. Кого можно простить, например. За что еще можно простить, а за что уже простить нельзя».
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