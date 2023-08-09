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Сандра Буллок взяла перерыв в карьере

9 августа
2023 год

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9 августа 2023
Сандра Буллок поставила свою карьеру на паузу, чтобы ухаживать за тяжелобольным бойфрендом Брайаном Рэндаллом, который, не смотря на все усилия, скончался в минувшие выходные после трёхлетней борьбы с боковым амиотрофическим склерозом (БАС).

Сандра Буллок взяла перерыв в карьере
фото: Сандра Буллок и Брайан Рэндалл

Сандра встречалась с Брайаном последние семь лет. Она ухаживала за ним и находилась рядом до самого конца. Семья Брайана сообщила, что он «мирно» умер от болезни, которую держал в тайне от общественности: «Брайан решил сохранить свой путь с БАС в тайне, и те из нас, кто заботился о нём, сделали всё возможное, чтобы выполнить его просьбу. Мы просим оставить нас наедине друг с другом, чтобы мы могли погоревать и смириться с кончиной Брайана», — говорится в заявлении семьи.

Сестра Сандры Буллок, Джезин Буллок-Прадо, выразила соболезнования по поводу смерти Брайана и рассказала, что актриса организовала качественный уход за своим бойфрендом в их доме, наняла лучших медсестёр и постоянно находилась рядом с ним. Сандра была с Брайаном и в момент его смерти. Сейчас актриса хочет побыть дома и отстраниться от работы. Фильм «Затерянный город» будет последним проектом актрисы. Когда зрители вновь увидят её на экранах, пока неизвестно.

Сандра Буллок взяла перерыв в карьере

Буллок познакомилась с Рэндаллом на вечеринке по случаю дня рождения её сына Луи в 2015 году. Брайан работал фотографом, и актриса наняла его на один вечер. Они впервые вышли в свет в октябре того же года на премьере фильма «Наш бренд – кризис». Пара жила вместе и воспитывала троих детей: приёмных детей Сандры, Луи и Лейлу, а также старшую дочь Брайана Скайлар от предыдущих отношений.
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Затерянный городНаш бренд - кризис

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Сандра Буллок взяла перерыв в карьере фотографии
Сандра Буллок взяла перерыв в карьере фотографии
Сандра Буллок взяла перерыв в карьере фотографии
Сандра Буллок взяла перерыв в карьере фотографии
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