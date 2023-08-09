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Крис Нот впервые прокомментировал обвинения в изнасилованиях

9 августа
2023 год

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9 августа 2023
Крис Нот дал первое интервью после обвинений в изнасилованиях и сексуальных домогательствах. Актёр утверждает, что его единственным проступком была измена жене Таре Уилсон.

Крис Нот впервые прокомментировал обвинения в изнасилованиях
фото: Крис Нот и Тара Уилсон

«Я изменил своей жене, и это разрушительно для неё и не очень красиво само по себе. Но это не преступление», – заявил Нот. Он отвергает все обвинения в насилии, уверяя, что все его контакты, включая измену жене, происходили по обоюдному согласию. Несмотря на выдвинутые обвинения и отмену актёра в индустрии, официального обращения в суд от предполагаемых жертв не было.

«Я ничего не могу сказать, чтобы изменить чьё-либо мнение, когда на тебя обрушивается всё это. Это звучит как оправдание. Это не так. Нет никакого уголовного суда. Мне не для чего выступать в суде, рассказывать свою историю, привлекать свидетелей», — считает актёр.

С того момента, как Нота обвинили в изнасилованиях, он потерял сделку на 12 миллионов долларов по продаже своего бренда текилы, был уволен со съёмок драмы «Уравнитель» и потерял рекламный контракт Peloton. Также его вырезали из продолжения сериала «И просто так» – по сюжету его персонаж умирает от сердечного приступа.

Крис Нот впервые прокомментировал обвинения в изнасилованиях

С Тарой Уилсон актёр состоит в браке с 2011 года и воспитывает двоих детей: «Вы придумываете себе те же самые оправдания, что и многие мужчины: это просто небольшой «танец» на стороне, и это весело. Ты никому не причиняешь вреда. Никто об этом не узнает, понимаете, и секс просто приятен. И многие люди хотят заняться с тобой сексом. Ты думаешь: «Ну, у меня больше не будет такой возможности», — комментирует измену Крис.

Актёр долго не хотел давать комментариев из-за нелепых, по его мнению, обвинений, которые «не имеют под собой никакой основы». Своё молчание он объясняет тем, что хотел защитить сыновей и жену. Со старшим, 15-летним Орионом, он провёл беседу после выхода обвинений, а трёхлетний Китс ещё слишком маленький. После случившегося актёр заботится о своем психическом здоровье: проводит время с семьёй, ходит в походы и занимается медитацией. Тем временем он не планирует сдаваться и хотел бы вернуться в индустрию.

«Я не собираюсь ложиться и просто говорить, что всё кончено. Это история не соответствует действительности. И из-за этого я не могу просто сдаться. Я — актёр. У меня есть и другие занятия, которыми я хочу заниматься в творческом плане. И у меня есть дети, которых надо содержать».

Крис Нот впервые прокомментировал обвинения в изнасилованиях

Сегодня актёр сотрудничает с брендом костюмов Samuelsohn, который запускает кампанию по повышению осведомлённости о психическом здоровье мужчин. По данным организации Mental Health America, более 6 млн мужчин в США страдают от депрессии. За участие в кампании по сбору пожертвований в пользу мужского психического здоровья Крису платят не деньгами, а одеждой.
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Крис Нот впервые прокомментировал обвинения в изнасилованиях фотографии
Крис Нот впервые прокомментировал обвинения в изнасилованиях фотографии
Крис Нот впервые прокомментировал обвинения в изнасилованиях фотографии
Крис Нот впервые прокомментировал обвинения в изнасилованиях фотографии
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