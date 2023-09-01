Актриса озвучки Алёна Андронова обвинила «Тинькофф» в нелегальном использовании её голоса

Актриса озвучки и дубляжа Алёна Андронова
обвинила банк «Тинькофф» в нелегальном использовании её голоса. Она обнаружила, что коммерческие записи с её участием, сделанные для внутренних нужд банка, продаются на различных площадках, а также используются для озвучки видео порнографического характера.
В 2019 году Алёна заключила договор с банком «Тинькофф» на запись большого объёма текста для call-центра и виртуального помощника Олега. Представители банка пообещали актрисе, что её голос будет использоваться только во внутренних сервиса банка.
«Я тогда расстроилась, что не знала всей информации о задаче и не могла адекватно оценить проект, но раз уж договоренность была достигнута, а студия арендована, решила поверить на слово и сделать честно свою работу»
, – рассказывает
Алёна на платформе DTF.
Через несколько лет знакомые и коллеги стали спрашивать Алёну, озвучивала ли она порно-рекламу. Тогда актриса обнаружила, что её голос находится в открытом доступе для синтеза (технология преобразования текста в речь), а также продается на многих сторонних платформах. Из-за этого Алёна лишилась части работы.
В ответ на претензии Андроновой представители банка предложили ей денежную компенсацию, равную стоимости одного-двух месяцев её работы. Актрису не устроила эта сумма, и она подала на банк в суд. В «Тинькофф», в свою очередь, утверждают, что договор с Андроновой предусматривал её согласие на использование записей третьими лицами, а распространенная актрисой информация «не соответствует действительности».
«А что же договор? В нем нет ни слова “синтез”, ни упоминания нейросетей, ни каких-либо подробностей об использовании записей. Это стандартный договор о том, что я создаю исполнение, передаю его и разрешаю его обработку. В то время это был обычный типовой договор, мы подписываем такие несколько раз в месяц. Согласование всегда было на совести студий и посредников. Конечно же, я внимательно читала договор, но в данном случае согласование шло фактически “вслепую”, так как о главном – о том, что мы пишем синтез, - в нем ни слова нет»
, – написала Алёна.
Как оказалось, Андронова не единственная, кто пострадал от работы с банком. Актёры дубляжа и члены Союза дикторов России запустили петицию
о защите их голосов от нелегального синтеза нейросетями и мошенничества. Петицию подписали 4,5 тыс. человек. Они пытаются добиться законодательного регулирования использования ИИ-технологий в области синтеза речи, которое защитило бы голоса актёров и дикторов от нелегального копирования.
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