«Женщинам есть что рассказать»: Юрий Стоянов объяснил, почему женский стендап лучше мужского

21 сентября в онлайн-кинотеатре Premiere состоится премьера сериала «Трепачи» с Юрием Стояновым и Глебом Калюжным в главных ролях. Стоянов играет забытого советского писателя-сатирика, который сдаёт комнату начинающему стендаперу (Калюжный) и помогает ему докручивать шутки. А тот, в свою очередь, пытается вернуть своего соавтора на сцену. В интервью журналу «Собака» Юрий Стоянов объяснил, в чём отличие современного юмора от перестроечного, и дал неожиданную оценку женскому стендапу, заявив, что он сейчас на высоте.
«Современный юмор построен, конечно, на биографии самого комика. Например, стендап — очень личная штука: это исповедь по природе своей, по жанру, сколь бы ни был издевательским её текст. При этом стендап — не про глубину. Бывает, смешит удачно, бывает — скабрезно и запредельно. Но ключевое — смешит, эти механизмы востребованы. Мы в «Городке» использовали совсем другую механику, но что тут сравнивать — времена меняются. Новое поколение не обременено нашими комплексами: молодые — свободнее. Но и не обременено нашим образованием, прочитанными книгами, увиденным и выстраданным».
«Я давний зритель стендапа: на концерты не хожу, но смотрю много записей. И выше всего сейчас я ставлю женский стендап! Считаю, именно женщины лидируют. Мужской стендап стал фекальным, грубым, самовлюбленным, с перебором мата и грязи. Да, он превратился в бизнес и хорошо продается, но искусства там стало мало. А в женском стендапе есть невероятная трепетность и точность. Я умираю от смеха, когда их слушаю.
Женщинам есть что рассказать — и наконец они могут высказаться, ведь раньше их мало слушали. Это, если хотите, женский реванш. Он очевиден в режиссуре, операторском искусстве и вот в стендапе. Женщин-авторов, рассказывающих на сцене свои шутки, прежде почти не было. Даже возникло идиотское предубеждение, что женщины и профессиональное чувство юмора идут рядом, но не вместе».
Также актёр рассказал, что идея назвать сериал «Трепачи» принадлежит ему, и что это слово давно ждало своего часа на телевидении: «Кстати, слово «Трепачи» для сериала предложил я. Изначально проект назывался «Стендаперы». А мне нравится слово «треп» — оно очень тёплое, наше и смыслы в нём заложены самые разные — есть и плюсы, и минусы, и подводные камни. Я даже когда-то предлагал Славе Дусмухаметову (креативному продюсеру ТНТ. — прим. ред.), человеку, который и создал современный юмор на телевидении, это слово использовать для передач со стендапом. Но тогда оно не зашло, зато пригодилось здесь».
фото: Кадр из сериала «Трепачи»
Также актёр заметил, что в сценарии есть кое-какие пересечения с его собственной биографией, хотя сам он никакого отношения к замыслу и созданию сценария не имеет: «Мой герой загнан в крайние обстоятельства. Мы застаем его, когда-то известного писателя-сатирика, в стадии абсолютной невостребованности. Ему это все не нужно. Во всяком случае, он себя в этом убедил. Кроме того, это еще и история человека, потерявшего партнера — из-за смерти товарища сатирик Соколов уходит со сцены. В этом есть пересечение с моей биографией, но это абсолютное совпадение, я не участвовал в написании сценария. В отличие от меня реального, этот Соколов абсолютно потерялся. Он полуспившийся, деклассированный — и в этой точке встречается с стендапером Даней. Видит, что тот пишет несмешно, с неудачными формулировками и включается в правку текстов. Так он потихоньку начинает что-то понимать про сегодня. А в какой-то момент и сам выходит на стендап-сцену! И учится он у юного стендапера одному — желанию жить, достигать и еще раз рискнуть».
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