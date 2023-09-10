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«Женщинам есть что рассказать»: Юрий Стоянов объяснил, почему женский стендап лучше мужского

10 сентября
2023 год

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10 сентября 2023
21 сентября в онлайн-кинотеатре Premiere состоится премьера сериала «Трепачи» с Юрием Стояновым и Глебом Калюжным в главных ролях. Стоянов играет забытого советского писателя-сатирика, который сдаёт комнату начинающему стендаперу (Калюжный) и помогает ему докручивать шутки. А тот, в свою очередь, пытается вернуть своего соавтора на сцену. В интервью журналу «Собака» Юрий Стоянов объяснил, в чём отличие современного юмора от перестроечного, и дал неожиданную оценку женскому стендапу, заявив, что он сейчас на высоте.

«Женщинам есть что рассказать»: Юрий Стоянов объяснил, почему женский стендап лучше мужского

«Современный юмор построен, конечно, на биографии самого комика. Например, стен­дап — очень личная штука: это исповедь по природе своей, по жанру, сколь бы ни был издевательским её текст. При этом стен­дап — не про глубину. Бывает, смешит удач­но, бывает — скабрезно и запредельно. Но ключевое — смешит, эти механизмы востре­бованы. Мы в «Городке» использовали со­всем другую механику, но что тут сравни­вать — времена меняются. Новое поколение не обременено нашими комплексами: моло­дые — свободнее. Но и не обременено нашим образованием, прочитанными книгами, уви­денным и выстраданным».

«Я давний зритель стендапа: на концерты не хожу, но смотрю много записей. И выше все­го сейчас я ставлю женский стендап! Считаю, именно женщины лидируют. Мужской стен­дап стал фекальным, грубым, самовлюблен­ным, с перебором мата и грязи. Да, он пре­вратился в бизнес и хорошо продается, но искусства там стало мало. А в женском стен­дапе есть невероятная трепетность и точ­ность. Я умираю от смеха, когда их слушаю.

«Женщинам есть что рассказать»: Юрий Стоянов объяснил, почему женский стендап лучше мужского

Женщинам есть что рассказать — и наконец они могут высказаться, ведь раньше их мало слушали. Это, если хотите, женский реванш. Он очевиден в режиссуре, операторском ис­кусстве и вот в стендапе. Женщин-авторов, рассказывающих на сцене свои шутки, пре­жде почти не было. Даже возникло идиот­ское предубеждение, что женщины и профес­сиональное чувство юмора идут рядом, но не вместе».

Также актёр рассказал, что идея назвать сериал «Трепачи» принадлежит ему, и что это слово давно ждало своего часа на телевидении: «Кстати, слово «Трепачи» для сериала пред­ложил я. Изначально проект называл­ся «Стендаперы». А мне нравится слово «треп» — оно очень тёплое, наше и смыслы в нём заложены самые разные — есть и плю­сы, и минусы, и подводные камни. Я даже когда-то предлагал Славе Дусмухаметову (креативному продюсеру ТНТ. — прим. ред.), человеку, который и создал современный юмор на телевидении, это слово использовать для передач со стендапом. Но тогда оно не за­шло, зато пригодилось здесь».

«Женщинам есть что рассказать»: Юрий Стоянов объяснил, почему женский стендап лучше мужского
фото: Кадр из сериала «Трепачи»

Также актёр заметил, что в сценарии есть кое-какие пересечения с его собственной биографией, хотя сам он никакого отношения к замыслу и созданию сценария не имеет: «Мой герой загнан в крайние обстоятельства. Мы застаем его, когда-то известного писате­ля-сатирика, в стадии абсолютной невостре­бованности. Ему это все не нужно. Во всяком случае, он себя в этом убедил. Кроме того, это еще и история человека, потерявшего партнера — из-за смерти товарища сатирик Соко­лов уходит со сцены. В этом есть пересечение с моей биографией, но это абсолютное совпа­дение, я не участвовал в написании сценария. В отличие от меня реального, этот Соколов абсолютно потерялся. Он полуспившийся, де­классированный — и в этой точке встречает­ся с стендапером Даней. Видит, что тот пишет несмешно, с неудачными формулировками и включается в правку текстов. Так он поти­хоньку начинает что-то понимать про сегодня. А в какой-то момент и сам выходит на стен­дап-сцену! И учится он у юного стендапе­ра одному — желанию жить, достигать и еще раз рискнуть».
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№ 1
Antea13 (Оренбург)   10.09.2023 - 11:57
Сказал тот, кто постоянно играет старых грубых хамов. Как будто возраст это индульгенция для оскорбления и унижения молодых. Не мило, и не смешно. И "трепачи" это не синоним "стэндаперов",... читать далее>>
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«Женщинам есть что рассказать»: Юрий Стоянов объяснил, почему женский стендап лучше мужского фотографии
«Женщинам есть что рассказать»: Юрий Стоянов объяснил, почему женский стендап лучше мужского фотографии
«Женщинам есть что рассказать»: Юрий Стоянов объяснил, почему женский стендап лучше мужского фотографии
«Женщинам есть что рассказать»: Юрий Стоянов объяснил, почему женский стендап лучше мужского фотографии
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