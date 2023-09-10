«У него только одна проблема»: Юрий Стоянов о недостатке Глеба Калюжного

Дуэт Юрия Стоянова
и Глеба Калюжного
в «Вампирах средней полосы»
был так органичен и хорош, что новость о возвращении этого творческого тандема на экраны в сериале про юмористов «Трепачи»
вызвала резонный ажиотаж. В интервью журналу «Собака»
Юрий Стоянов в красках расписал все достоинства Калюжного и объяснил, в чём заключается его единственная проблема, как актёра.
«Должен признаться: наши отношения в «Вампирах» строились вначале жёстко. Глеб на тот момент был ещё не профессиональным актёром, он только начинал сниматься и в сериале ему досталась одна из главных ролей — юного блогера Женька, который только учится быть вампиром и хорошим человеком (да, такой парадокс!). Если бы я сюсюкал с Глебом вне съёмочной площадки, ему было бы сложно в кадре. Чувствовался бы перепад: в кадре любовь главы клана вампиров Кривича — грубая, хамоватая, с подзатыльниками. Немного дедовская. Так что вне кадра Глеб меня побаивался: я, и правда, был с ним жестковат. Но потом объяснил ему, режиссёру и продюсерам, что так надо. А переросли эти отношения и, быть может, какие-то мои советы в такую тихую спокойную недекларируемую привязанность»
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«Глеб — удивительный по-человечески мальчик. Его пример подтверждает, что звезда — это прежде всего неординарный, непохожий на других человек. Интересный, тот, кого хочется узнать и наблюдать за ним. Не количеством сыгранного это определяется. У Глеба невероятный уровень деликатности и уважительного отношения ко всем людям, независимо от их статуса и возраста. Глеб — мальчик из большой семьи, которую он обеспечивает. У него удивительная интеллигентнейшая мама. Идут годы, растут его гонорары, количество ролей, но Глеб не меняется. Он такой же. Значит, мы имеем дело с умным и не просто талантливым, а интеллигентным и совестливым парнем»
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«У него остается проблема — он и сам это понимает! — актерского образования. Надо учиться! Да, Глеб владеет профессией намного лучше, чем любой студент вуза. Но обаяние молодости проходит, а глубинное понимание профессии никто не отменял. Должно быть не только что-то интуитивное, нащупанное, но и вложенное в тебя. Веками передаваемое от учителя к ученику. Без этого — очень тяжело в актёрстве»
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