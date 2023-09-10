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«У него только одна проблема»: Юрий Стоянов о недостатке Глеба Калюжного

10 сентября
2023 год

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10 сентября 2023
Дуэт Юрия Стоянова и Глеба Калюжного в «Вампирах средней полосы» был так органичен и хорош, что новость о возвращении этого творческого тандема на экраны в сериале про юмористов «Трепачи» вызвала резонный ажиотаж. В интервью журналу «Собака» Юрий Стоянов в красках расписал все достоинства Калюжного и объяснил, в чём заключается его единственная проблема, как актёра.

«У него только одна проблема»: Юрий Стоянов о недостатке Глеба Калюжного

«Должен признаться: наши отношения в «Вампи­рах» строились вначале жёстко. Глеб на тот момент был ещё не профессиональным актёром, он только начинал сниматься и в сериале ему досталась одна из главных ролей — юного блогера Женька, который только учится быть вампиром и хорошим человеком (да, такой па­радокс!). Если бы я сюсюкал с Глебом вне съёмочной площадки, ему было бы сложно в ка­дре. Чувствовался бы перепад: в кадре любовь главы клана вампиров Кривича — грубая, ха­моватая, с подзатыльниками. Немного дедов­ская. Так что вне кадра Глеб меня побаивал­ся: я, и правда, был с ним жестковат. Но потом объяснил ему, режиссёру и продюсерам, что так надо. А переросли эти отношения и, быть может, какие-то мои советы в такую тихую спокойную недекларируемую привязанность».

«У него только одна проблема»: Юрий Стоянов о недостатке Глеба Калюжного

«Глеб — удивительный по-человечески маль­чик. Его пример подтверждает, что звез­да — это прежде всего неординарный, не­похожий на других человек. Интересный, тот, кого хочется узнать и наблюдать за ним. Не количеством сыгранного это определяет­ся. У Глеба невероятный уровень деликатно­сти и уважительного отношения ко всем лю­дям, независимо от их статуса и возраста. Глеб — мальчик из большой семьи, которую он обеспечивает. У него удивительная интел­лигентнейшая мама. Идут годы, растут его гонорары, количество ролей, но Глеб не ме­няется. Он такой же. Значит, мы имеем дело с умным и не просто талантливым, а интел­лигентным и совестливым парнем».

«У него только одна проблема»: Юрий Стоянов о недостатке Глеба Калюжного

«У него остается проблема — он и сам это по­нимает! — актерского образования. Надо учиться! Да, Глеб владеет профессией намно­го лучше, чем любой студент вуза. Но обая­ние молодости проходит, а глубинное пони­мание профессии никто не отменял. Должно быть не только что-то интуитивное, нащу­панное, но и вложенное в тебя. Веками пере­даваемое от учителя к ученику. Без этого — очень тяжело в актёрстве».
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«У него только одна проблема»: Юрий Стоянов о недостатке Глеба Калюжного фотографии
«У него только одна проблема»: Юрий Стоянов о недостатке Глеба Калюжного фотографии
«У него только одна проблема»: Юрий Стоянов о недостатке Глеба Калюжного фотографии
«У него только одна проблема»: Юрий Стоянов о недостатке Глеба Калюжного фотографии
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