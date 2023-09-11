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«Сияющая пустота»: Сабина Ахмедова, Андрей Мерзликин и Алёна Михайлова

11 сентября
2023 год

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11 сентября 2023
9 сентября в Сочи в рамках фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон» состоялась ежегодная вечеринка платформы KION «Сияющая пустота». Среди гостей мероприятия были Алёна Михайлова, Сабина Ахмедова, Владимир Яглыч, Софья Лебедева, Иван Добронравов, Андрей Мерзликин, Елизавета Ищенко, Светлана Камынина, Алексей Учитель, Анна Банщикова, Марк Эйдельштейн и многие другие.

«Сияющая пустота»: Сабина Ахмедова, Андрей Мерзликин и Алёна Михайлова
фото: Сабина Ахмедова и Никита Душкин

«Сияющая пустота»: Сабина Ахмедова, Андрей Мерзликин и Алёна Михайлова
фото: Алёна Михайлова

«Сияющая пустота»: Сабина Ахмедова, Андрей Мерзликин и Алёна Михайлова
фото: Иван Добронравов с супругой

«Сияющая пустота»: Сабина Ахмедова, Андрей Мерзликин и Алёна Михайлова
фото: Софья Лебедева

«Сияющая пустота»: Сабина Ахмедова, Андрей Мерзликин и Алёна Михайлова
фото: Владимир Яглыч

«Сияющая пустота»: Сабина Ахмедова, Андрей Мерзликин и Алёна Михайлова
фото: Андрей Мерзликин

«Сияющая пустота»: Сабина Ахмедова, Андрей Мерзликин и Алёна Михайлова
фото: Елизавета Ищенко

«Сияющая пустота»: Сабина Ахмедова, Андрей Мерзликин и Алёна Михайлова
фото: Анна Банщикова

«Сияющая пустота»: Сабина Ахмедова, Андрей Мерзликин и Алёна Михайлова
фото: Светлана Камынина

«Сияющая пустота»: Сабина Ахмедова, Андрей Мерзликин и Алёна Михайлова
фото: Ксения Суркова

«Сияющая пустота»: Сабина Ахмедова, Андрей Мерзликин и Алёна Михайлова
фото: Софья Донианц с подругой

«Сияющая пустота»: Сабина Ахмедова, Андрей Мерзликин и Алёна Михайлова
фото: Анастасия Меськова

«Сияющая пустота»: Сабина Ахмедова, Андрей Мерзликин и Алёна Михайлова
фото: Григорий Калинин

«Сияющая пустота»: Сабина Ахмедова, Андрей Мерзликин и Алёна Михайлова
фото: Марк Эйдельштейн и Мария Мацель с подругой

«Сияющая пустота»: Сабина Ахмедова, Андрей Мерзликин и Алёна Михайлова
фото: Руслан Усачев и Валери Зоидова с друзьями
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«Сияющая пустота»: Сабина Ахмедова, Андрей Мерзликин и Алёна Михайлова фотографии
«Сияющая пустота»: Сабина Ахмедова, Андрей Мерзликин и Алёна Михайлова фотографии
«Сияющая пустота»: Сабина Ахмедова, Андрей Мерзликин и Алёна Михайлова фотографии
«Сияющая пустота»: Сабина Ахмедова, Андрей Мерзликин и Алёна Михайлова фотографии
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