«Сияющая пустота»: Сабина Ахмедова, Андрей Мерзликин и Алёна Михайлова

Спутник телезрителя
10 сентября, 12:30, viju TV1000 action
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к 55-летию режиссера
Анимация
Первоисточник не переводили на другие языки и долгое время не переиздавали в Японии
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60-летняя актриса сняла фильм о жертвах инцеста
Новости театра
Дирекция театра представила 13 премьер нового сезона 2023-2024
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Открытие фестиваля российских киноплатформ
Новости кино
Финальный шестой сезон сериала будет показан на ТВЦ
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Проект расскажет о жизни людей с протезами
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