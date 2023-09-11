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Эштон Катчер и Мила Кунис извинились за письма в поддержку осужденного за изнасилования Дэнни Мастерсона

11 сентября
2023 год

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11 сентября 2023

Коллеги Дэнни Мастерсона по сериалу «Шоу 70-х» Мила Кунис и Эштон Катчер вошли в число 50 людей, выступивших с письмами в защиту актёра. Недавно Мастерсона приговорили к 30 годам тюрьмы за два изнасилования.

Эштон Катчер и Мила Кунис извинились за письма в поддержку осужденного за изнасилования Дэнни Мастерсона

В письме Катчер отозвался о Мастерсоне как о человеке, «который всегда оказывается рядом, когда вы в нём нуждаетесь», и призвал суд принять во внимание его особенно высокое мнение об актёре. Кунис же дала следующую характеристику о коллеге: «Удивительный друг, доверенное лицо и, прежде всего, – выдающийся старший брат. Теплота, юмор и позитивный взгляд на жизнь Дэнни Мастерсона стали движущей силой в формировании моего характера».

Довольно скоро письма вызвали негодование пользователей сети, которые сочли, что Кунис и Катчер хладнокровно поступили по отношению к жертвам. Одна из трёх женщин, обвинивших Мастерсона в изнасиловании, – актриса Крисси Карнел Бикслер, – написала в соцсетях, что Эштон Катчер «такой же больной», как и обвиняемый Дэнни. Она заявила, что есть «секреты», которые Мастерсон «хранит ради Катчера» и некий «план», который актёры обсуждали по телефону в 2001 году.

Эштон Катчер и Мила Кунис извинились за письма в поддержку осужденного за изнасилования Дэнни Мастерсона
фото: Дэнни Мастерсон

Не выдержав общественного давления, Кунис и Катчер сняли видеообращение с извинениями. Они признали, что причинили боль жертвам, пояснив, что с просьбой написать письма к ним обратилась семья Дэнни. Актёры отметили, что не ставили целью «поставить под сомнение легитимность судебной системы или обоснованность решения присяжных» и что письма были адресованы исключительно судье. Супруги также подчеркнули, «что в своей работе всегда поддерживали жертв» и не хотели добавить страданий пострадавшим: «Если это произошло, то нам очень жаль. Наши сердца с каждым, кто хоть раз становился жертвой домогательств или сексуализированного насилия», – сказали актёры в заключение.
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фотографии >>
Эштон Катчер и Мила Кунис извинились за письма в поддержку осужденного за изнасилования Дэнни Мастерсона фотографии
Эштон Катчер и Мила Кунис извинились за письма в поддержку осужденного за изнасилования Дэнни Мастерсона фотографии
Эштон Катчер и Мила Кунис извинились за письма в поддержку осужденного за изнасилования Дэнни Мастерсона фотографии
Эштон Катчер и Мила Кунис извинились за письма в поддержку осужденного за изнасилования Дэнни Мастерсона фотографии
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