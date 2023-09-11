Альба Баптиста и Крис Эванс сыграли свадьбу

Крис Эванс
и Альба Баптиста
тайно поженились. Об этом сообщило
издание PageSix.
Церемония бракосочетания состоялась в субботу в поместье супругов недалеко от Бостона (штат Массачусетс). По словам источника, свадьба проводилась в условиях строжайшей секретности – гостей даже обязали подписать соглашение о неразглашении и сдать мобильные телефоны. На свадьбу молодожёны пригласили родственников и близких друзей семьи, а также коллег Эванса – Роберта Дауни-младшего
, Криса Хемсворта
и Джереми Реннера
. Также среди гостей были Джон Красински
и Эмили Блант
.
обсуждение >>