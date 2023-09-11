Альба Баптиста и Крис Эванс сыграли свадьбу

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Актёр стал амбассадором бренда в 2015 году

11 сентября

Эштон Катчер и Мила Кунис извинились за письма в поддержку осужденного за изнасилования Дэнни Мастерсона

Актёрскую пару обвинили в чёрствости по отношению к жертвам