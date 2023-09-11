Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Альба Баптиста и Крис Эванс сыграли свадьбу

11 сентября
2023 год

Лайфстайл >>
11 сентября 2023
Крис Эванс и Альба Баптиста тайно поженились. Об этом сообщило издание PageSix.

Альба Баптиста и Крис Эванс сыграли свадьбу

Церемония бракосочетания состоялась в субботу в поместье супругов недалеко от Бостона (штат Массачусетс). По словам источника, свадьба проводилась в условиях строжайшей секретности – гостей даже обязали подписать соглашение о неразглашении и сдать мобильные телефоны. На свадьбу молодожёны пригласили родственников и близких друзей семьи, а также коллег Эванса – Роберта Дауни-младшего, Криса Хемсворта и Джереми Реннера. Также среди гостей были Джон Красински и Эмили Блант.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Крис Эванс встречается с Альбой Баптистой
Поиск по меткам
любовь
персоны
Алба БаптистаЭмили БлантРоберт Дауни-мл.Джон КрасинскиДжереми РеннерКрис ХемсвортКрис Эванс

фотографии >>
Альба Баптиста и Крис Эванс сыграли свадьбу фотографии
Альба Баптиста и Крис Эванс сыграли свадьбу фотографии
Альба Баптиста и Крис Эванс сыграли свадьбу фотографии
Альба Баптиста и Крис Эванс сыграли свадьбу фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Мария Скуратова
10 сентября ушла из жизни актриса Мария Скуратова.
Андрей Шаронов
9 сентября ушёл из жизни актёр Андрей Шаронов.
Николай Шейко
9 сентября ушёл из жизни театральный режиссёр Николай Шейко.

День рождения >>

Николай Бандурин
Фёдор Добронравов
Николай Довженко
Лада Дэнс
Александр Зельский
Олег Зима
Всеволод Ларионов
Фёдор Смирнов (II)
Евгения Тудорашку
Габриела Голдсмит
Херберт Лом
Вирджиния Мэдсен
Серж Хазанавичюс
Тараджи Хенсон
Джон Хоукс
Эва Шикульска
все родившиеся 11 сентября >>

Афиша кино >>

Бери да помни
комедия
Россия, 2023
Проклятое наследие
мистика, фильм ужасов
США, Франция, 2023
Дозор Джунглей: Кругосветка
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Франция, 2023
Звук свободы
боевик, драма, триллер
США, Мексика, Колумбия, 2023
Париж: Всё включено
комедия
Франция, Бельгия, 2023
Украсть Рафаэля
комедия, криминальный фильм
Италия, 2021
Астрал. 13-й этаж
мистика, фильм ужасов
Малайзия, 2022
Искусство по понятиям
комедия, криминальный фильм
США, 2023
Как украсть реку
исторический фильм, комедия, приключения
Южная Корея, 2016
После. Навсегда
драма, мелодрама, экранизация
США, 2023
Проклятие Лилиан
фильм ужасов
США, 2022
Рассмеши меня
комедия
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram