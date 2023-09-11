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«Вечер в шале»: Анна Банщикова, Равшана Куркова и Евгений Стычкин

11 сентября
2023 год

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11 сентября 2023
10 сентября на фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон» прошла ежегодная вечеринка Кинопоиска под названием «Вечер в шале». Гостями мероприятия стали Анна Банщикова, Равшана Куркова, Евгений Стычкин, Максим Матвеев, Анна Михалкова, Григорий Верник, Егор Корешков, Дарья Авратинская, Софья Лебедева, Катерина Шпица, Марьяна Спивак, Владимир Яглыч и многие другие.

«Вечер в шале»: Анна Банщикова, Равшана Куркова и Евгений Стычкин
фото: Анна Банщикова

«Вечер в шале»: Анна Банщикова, Равшана Куркова и Евгений Стычкин
фото: Равшана Куркова

«Вечер в шале»: Анна Банщикова, Равшана Куркова и Евгений Стычкин
фото: Евгений Стычкин

«Вечер в шале»: Анна Банщикова, Равшана Куркова и Евгений Стычкин
фото: Максим Матвеев

«Вечер в шале»: Анна Банщикова, Равшана Куркова и Евгений Стычкин
фото: Анна Михалкова

«Вечер в шале»: Анна Банщикова, Равшана Куркова и Евгений Стычкин
фото: Вероника Верник и Григорий Верник

«Вечер в шале»: Анна Банщикова, Равшана Куркова и Евгений Стычкин
фото: Егор Корешков и Дарья Авратинская

«Вечер в шале»: Анна Банщикова, Равшана Куркова и Евгений Стычкин
фото: Екатерина Шпица

«Вечер в шале»: Анна Банщикова, Равшана Куркова и Евгений Стычкин
фото: Софья Присс

«Вечер в шале»: Анна Банщикова, Равшана Куркова и Евгений Стычкин
фото: Софья Лебедева

«Вечер в шале»: Анна Банщикова, Равшана Куркова и Евгений Стычкин
фото: Марьяна Спивак

«Вечер в шале»: Анна Банщикова, Равшана Куркова и Евгений Стычкин
фото: Владимир Яглыч

«Вечер в шале»: Анна Банщикова, Равшана Куркова и Евгений Стычкин
фото: Денис Власенко

«Вечер в шале»: Анна Банщикова, Равшана Куркова и Евгений Стычкин
фото: Валери Зоидова

«Вечер в шале»: Анна Банщикова, Равшана Куркова и Евгений Стычкин
фото: Елизавета Ищенко

«Вечер в шале»: Анна Банщикова, Равшана Куркова и Евгений Стычкин
фото: Жан Просянов и Алексей Степанов

«Вечер в шале»: Анна Банщикова, Равшана Куркова и Евгений Стычкин
фото: Алёна Свиридова

«Вечер в шале»: Анна Банщикова, Равшана Куркова и Евгений Стычкин
фото: Марк Эйдельштейн
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«Вечер в шале»: Анна Банщикова, Равшана Куркова и Евгений Стычкин фотографии
«Вечер в шале»: Анна Банщикова, Равшана Куркова и Евгений Стычкин фотографии
«Вечер в шале»: Анна Банщикова, Равшана Куркова и Евгений Стычкин фотографии
«Вечер в шале»: Анна Банщикова, Равшана Куркова и Евгений Стычкин фотографии
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