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Бросить вызов стихии: Фёдор Бондарчук, Янина Студилина и Рената Пиотровски

12 сентября
2023 год

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12 сентября 2023
11 сентября на базе парусного сообщества «Сила ветра» состоялась регата «Повелитель ветра», приуроченная к выходу одноимённого фильма об одном из самых захватывающих кругосветных полётов на воздушном шаре российского путешественника Фёдора Конюхова. После напутственного видеообращения самого Фёдора в регату отправилась команда создателей фильма, актёры и звёздные гости. Среди них были Фёдор Бондарчук, Клим Шипенко, Рената Пиотровски, Катя Кабак, Анастасия Красовская, Янина Студилина, Мила Ершова и Святослав Рогожан, Анна Александрова, Ася Резник и другие.

Бросить вызов стихии: Фёдор Бондарчук, Янина Студилина и Рената Пиотровски
фото: Янина Студилина и Фёдор Бондарчук

Бросить вызов стихии: Фёдор Бондарчук, Янина Студилина и Рената Пиотровски
фото: Катя Кабак

Бросить вызов стихии: Фёдор Бондарчук, Янина Студилина и Рената Пиотровски
фото: Рената Пиотровски

Бросить вызов стихии: Фёдор Бондарчук, Янина Студилина и Рената Пиотровски
фото: Святослав Рогожан и Мила Ершова

Бросить вызов стихии: Фёдор Бондарчук, Янина Студилина и Рената Пиотровски
фото: Настя Красовская

Бросить вызов стихии: Фёдор Бондарчук, Янина Студилина и Рената Пиотровски
фото: Ася Резник

Бросить вызов стихии: Фёдор Бондарчук, Янина Студилина и Рената Пиотровски
фото: Анна Александрова

Бросить вызов стихии: Фёдор Бондарчук, Янина Студилина и Рената Пиотровски
фото: Клим Шипенко

Бросить вызов стихии: Фёдор Бондарчук, Янина Студилина и Рената Пиотровски
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Бросить вызов стихии: Фёдор Бондарчук, Янина Студилина и Рената Пиотровски фотографии
Бросить вызов стихии: Фёдор Бондарчук, Янина Студилина и Рената Пиотровски фотографии
Бросить вызов стихии: Фёдор Бондарчук, Янина Студилина и Рената Пиотровски фотографии
Бросить вызов стихии: Фёдор Бондарчук, Янина Студилина и Рената Пиотровски фотографии
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