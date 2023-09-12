Бросить вызов стихии: Фёдор Бондарчук, Янина Студилина и Рената Пиотровски

11 сентября на базе парусного сообщества «Сила ветра» состоялась регата «Повелитель ветра», приуроченная к выходу одноимённого фильма
об одном из самых захватывающих кругосветных полётов на воздушном шаре российского путешественника Фёдора Конюхова
. После напутственного видеообращения самого Фёдора в регату отправилась команда создателей фильма, актёры и звёздные гости. Среди них были Фёдор Бондарчук
, Клим Шипенко
, Рената Пиотровски
, Катя Кабак
, Анастасия Красовская
, Янина Студилина
, Мила Ершова
и Святослав Рогожан
, Анна Александрова
, Ася Резник
и другие.
фото: Янина Студилина и Фёдор Бондарчук
фото: Катя Кабак
фото: Рената Пиотровски
фото: Святослав Рогожан и Мила Ершова
фото: Настя Красовская
фото: Ася Резник
фото: Анна Александрова
фото: Клим Шипенко
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