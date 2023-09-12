Сериал с Данилой Козловским убрали из программы фестиваля «Новый сезон»

Из программы проходящего в Сочи фестиваля «Новый сезон» пропал сериал «Бар ‘Один звонок’», одну из главных ролей в котором сыграл Данила Козловский. Проект должен был быть представлен в конкурсной программе платформой KION, его показ был намечен в день закрытия, утром 12 сентября. Однако сейчас на сайте фестиваля вместо 16 сериалов можно увидеть только 15. При этом на набережной Роза Хутор и в других местах всё ещё висят афиши проекта. На это обратила внимание журналистка Арина Бородина.
фото: Кадр из сериала «Бар ‘Один звонок’»
«Видимо, кто-то бдительный и настойчивый не захотел, чтобы сериал, пусть и просто жанровый мистический триллер, где играют Данила Козловский и Максим Виторган (а Даня ещё и шоураннер проекта, и сопродюсер), всё-таки показали на фестивале. И явно решение недавнее, раз тумба на набережной с датой и временем показа всё ещё стоит. И Козловский, и Виторган за aнтивoeнную позицию не впервые попадают в опалу. По Даниле Козловскому и вовсе развернули настоящий каток. И доносы писали, и проверку прокуратуры объявляли, и спектакли с его участием в Театре Льва Додина отменяли, и целый театр МДТ в Питере закрыли из-за него, а чтобы открыли – Данила Козловский вынужден был написать, что уходит в творческий отпуск, как минимум, до конца года», – написала журналистка Алина Бородина. Ни от фестиваля, ни от KION комментариев Алина не получила.
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