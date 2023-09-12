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Анна Михалкова снялась в фотопроекте Анны Меликян

12 сентября
2023 год

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12 сентября 2023

На фестивале «Новый сезон» показали фильм Анны Меликян «Чувства Анны», главную роль в котором сыграла Анна Михалкова. В картине её героиня начинает слышать послания из космоса. Премьера запланирована на ноябрь, а после – появится на Кинопоиске. В ожидании выхода фильма онлайн-кинотеатр предложил Меликян придумать фотосъёмку с актрисой и заодно поговорить друг с другом о профессии и, конечно, о чувствах. Публикуем отрывки из диалога.

Анна Михалкова снялась в фотопроекте Анны Меликян

Анна Михалкова снялась в фотопроекте Анны Меликян

Меликян: «Я, кстати, на площадке была очень удивлена, как ты смотришь на себя на фотографиях. Я помню, принесла тебе показать очень красивые фотографии с тобой. Так вот, ты смотрела сама на себя со стороны как на другого человека. Ты почему-то с собой это не ассоциировала. И ты говорила: «Да, какая она красивая». Но ты не соединяла ее с собой. Что это такое? Это непринятие себя или это такое четкое разделение «я» и персонажа?»

Михалкова: «Конечно, я разделяю эти вещи, потому что иначе просто можно сойти с ума. Но и еще, наверное, интересно то, что мне гораздо проще не оценивать себя со стороны, и лучше я буду удивляться, как я красива в кадре, чем наоборот».

Анна Михалкова снялась в фотопроекте Анны Меликян

Анна Михалкова снялась в фотопроекте Анны Меликян

Меликян: «Какие у тебя на протяжении жизни отношения со своей внешностью? Как ты саму себя воспринимаешь?»

Михалкова: «Я не помню, какие у меня были отношения. Наверное, в какой-то момент хочется все поменять и быть совершенно другой — высокой, худой, стройной, какой-то еще… Но поскольку я четко знаю, что все, что мне в себе не нравится, идет в комплекте с теми вещами, которые никому другому не даны, я думаю, что готова потерпеть свое несовершенство. Я сублимирую это какими-то другими вещами. Ну, может, это еще склад характера такой: я не могу подолгу по поводу чего-то заморачиваться, рефлексировать. Это не значит, что это поверхностно, нет. Я действительно многие вещи чувствую и тонко, и глубоко, но просто они не могут меня занимать долгое время».

Анна Михалкова снялась в фотопроекте Анны Меликян

Михалкова: «Актерство — это, конечно, абсолютно моя психотерапия, потому что все, что люди могут проживать в реальной жизни, все эти травмы, драмы — я их проживаю исключительно в вымышленном мире. Мое взросление происходит в кино».
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Анна Михалкова снялась в фотопроекте Анны Меликян фотографии
Анна Михалкова снялась в фотопроекте Анны Меликян фотографии
Анна Михалкова снялась в фотопроекте Анны Меликян фотографии
Анна Михалкова снялась в фотопроекте Анны Меликян фотографии
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