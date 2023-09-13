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Писательница, философ и участница конкурса «Мисс Турция»: Что мы знаем о Дилан Чичек Дениз

13 сентября
2023 год

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13 сентября 2023
9 сентября на телеканале «Dомашний» стартовал турецкий сериал «Яркое пламя» с Дилан Чичек Дениз в роли выжившей в пожаре богатой, красивой и избалованной наследницы Руи.

Писательница, философ и участница конкурса «Мисс Турция»: Что мы знаем о Дилан Чичек Дениз
фото: Кадр из сериала «Яркое пламя»

У самой Дилан мало общего с героиней — актриса родилась в учительской семье и работает с 13 лет. А природная красота Дилан проявилась с некоторым опозданием: «В средней школе у меня были очки и брекеты на зубах, волосы были заплетены в косички. Я была полным ботаником. Но после поняла, что могу быть кем угодно. У людей есть определенные стереотипы. Например: «Если ты одеваешься вот так, у тебя не может быть умственных способностей». Я устала пытаться разрушать эти предубеждения. Это уже не работает, я просто живу своей жизнью».

Писательница, философ и участница конкурса «Мисс Турция»: Что мы знаем о Дилан Чичек Дениз

Путь к профессии у актрисы был нелинейным. Интерес к театральным постановкам она проявила рано, в семилетнем возрасте приняв участие в школьно спектакле. Пережив долгий период ученического прилежания (всё-таки, родители-учителя), в старших классах Дилан снова начала играть в школьном театре и по наводке педагога занималась в Консерватории Исмаила Баха Сюрельсана в Анталии. Всё вроде шло к актёрской карьере, но неожиданно Дилан сделала выбор в пользу факультета туризма в Эгейском университете. Победила практичность — Дилан хотела получить профессию со стабильным заработком и обрести финансовую независимость.

Писательница, философ и участница конкурса «Мисс Турция»: Что мы знаем о Дилан Чичек Дениз

Но артистическая натура взяла верх, и отказавшись от идеи развить карьеру в туристическом секторе, Дилан поступила в стамбульский университет Билги на отделение литературного анализа. Впрочем, дальнейшие события в жизни будущей актрисы заставили её взять паузу в образовании, к которому она вернулась совсем недавно, поступив уже на философский факультет того же вуза. С литературой у Дилан особые отношения — свой первый сборник стихов она написала в 15 лет, а недавно актриса призналась, что у неё готова новая книга. Но она не хочет издавать её под своим настоящим именем, чтобы писательство оставалось отдельной частью её жизни, не связанной с актёрской славой.

Писательница, философ и участница конкурса «Мисс Турция»: Что мы знаем о Дилан Чичек Дениз

Во всей этой круговерти образования и работы в 2014 году Дилан успела отхватить второе место в тройке победительниц конкурса «Мисс Турция» и даже претендовала на участие в конкурсе «Мисс вселенная». Но в этот момент у неё одна за другой появляются роли в кино и сериалах и приходит актёрский успех. Огромную популярность Дилан принесла роль в сериале «Чукур», который стоил ей отношений. Актриса встречалась с неким политологом и бизнесменом, который не смог пережить того, что его девушка целуется в кадре с другим мужчиной (актёром Арасом Булутом Ийнемли). Видимо, сделав кое-какие выводы, Дилан больше не встречалась с полными предрассудков бизнесменами. Но отношения с коллегами по цеху тоже не отличались прочностью. Помолвку с исландским режиссёром Тором Сэварссоном Дилан разорвала без комментариев. Но легенда гласит, что папарацци засняли Тора в компании нескольких дам. А роман с актёром Мертом Языджыоглу не протянул и полугода.

Сериал «Яркое пламя» с 9 сентября в 19:00 на телеканале «Dомашний»

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№ 1
Pumpkin   13.09.2023 - 17:00
а с каких пор россиян теперь так интересует биография и история турецких актеров?))) ну камон, этот бум на их сериалы совсем недолгий будет, скоро упадет интерес читать далее>>
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DомашнийЗарубежные сериалы
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Дилан Чичек ДенизАрас Булут Ийнемли
фильмы
ЧукурЯркое пламя

фотографии >>
Писательница, философ и участница конкурса «Мисс Турция»: Что мы знаем о Дилан Чичек Дениз фотографии
Писательница, философ и участница конкурса «Мисс Турция»: Что мы знаем о Дилан Чичек Дениз фотографии
Писательница, философ и участница конкурса «Мисс Турция»: Что мы знаем о Дилан Чичек Дениз фотографии
Писательница, философ и участница конкурса «Мисс Турция»: Что мы знаем о Дилан Чичек Дениз фотографии
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