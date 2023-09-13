Неделя моды в Нью-Йорке: Блейк Лайвли, Оливия Уайлд и Холли Берри

Неделя моды в Нью-Йорке продолжает собирать звёздные аншлаги, а мы по-прежнему настаиваем на том, что такая концентрация звёзд в первом ряду — прямое следствие обеднения светской жизни из-за актёрской забастовки. На показе новой весенне-летней коллекции Michael Kors собралось, конечно, поменьше народу, чем на Ralph Lauren, но среди гостей были крайне редкие и ценные экземпляры вроде Блейк Лайвли и Холли Берри. Также посмотреть коллекцию пришли Дженна Дьюан, Рита Ора, Ванесса Хадженс и Оливия Уайлд.
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