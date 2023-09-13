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Неделя моды в Нью-Йорке: Блейк Лайвли, Оливия Уайлд и Холли Берри

13 сентября
2023 год

Лайфстайл >>
13 сентября 2023
Неделя моды в Нью-Йорке продолжает собирать звёздные аншлаги, а мы по-прежнему настаиваем на том, что такая концентрация звёзд в первом ряду — прямое следствие обеднения светской жизни из-за актёрской забастовки. На показе новой весенне-летней коллекции Michael Kors собралось, конечно, поменьше народу, чем на Ralph Lauren, но среди гостей были крайне редкие и ценные экземпляры вроде Блейк Лайвли и Холли Берри. Также посмотреть коллекцию пришли Дженна Дьюан, Рита Ора, Ванесса Хадженс и Оливия Уайлд.

Неделя моды в Нью-Йорке: Блейк Лайвли, Оливия Уайлд и Холли Берри
фото: Блейк Лайвли

Неделя моды в Нью-Йорке: Блейк Лайвли, Оливия Уайлд и Холли Берри
фото: Эллен Помпео

Неделя моды в Нью-Йорке: Блейк Лайвли, Оливия Уайлд и Холли Берри
фото: Оливия Уайлд

Неделя моды в Нью-Йорке: Блейк Лайвли, Оливия Уайлд и Холли Берри
фото: Холли Берри

Неделя моды в Нью-Йорке: Блейк Лайвли, Оливия Уайлд и Холли Берри
фото: Рита Ора

Неделя моды в Нью-Йорке: Блейк Лайвли, Оливия Уайлд и Холли Берри
фото: Дженна Дьюан
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Неделя моды в Нью-Йорке: Блейк Лайвли, Оливия Уайлд и Холли Берри фотографии
Неделя моды в Нью-Йорке: Блейк Лайвли, Оливия Уайлд и Холли Берри фотографии
Неделя моды в Нью-Йорке: Блейк Лайвли, Оливия Уайлд и Холли Берри фотографии
Неделя моды в Нью-Йорке: Блейк Лайвли, Оливия Уайлд и Холли Берри фотографии
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