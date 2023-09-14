Блеск и нищета красных дорожек: Эмма Уотсон, Юлия Пересильд и Владимир Познер

Даже через много лет после окончания школы у большинства людей начало года ассоциируется вовсе не с 1 января, а с 1 сентября. Сентябрь начинает бодрить переизбытком событий ещё на подступах — в конце августа на Лидо начался 80-й Венецианский международный кинофестиваль, на который, впрочем,
соблазнились немногие
. Бастующие артисты ждали другого важного события, которое позволяет позировать перед камерами папарацци, не предавая цеховых идеалов — начала
Недели моды
в Нью-Йорке. А в Сочи на прошлой неделе успешно отгремел фестиваль онлайн-кинотеатров
«Новый сезон».
Пытаясь уследить за этими крупными событиями,
Кино-Театр.Ру
не упускал из виду мероприятия поскромнее.
4 сентября в павильоне «Книги» на ВДНХ
Юлия Пересильд
презентовала свою книгу «Это космос, детка!» — мемуары о полёте в космос и съёмках фильма
«Вызов»
. Среди гостей презентации были замечены
Константин Эрнст
,
Михаил Тройник
,
Марина Александрова
,
Александр Цыпкин
и другие.
фото: Юлия Пересильд и Константин Эрнст на презентации книги «Это космос, детка!»
фото: Михаил Тройник на презентации книги «Это космос, детка!»
фото: Юлия Пересильд и Александр Цыпкин на презентации книги «Это космос, детка!»
фото: Марина Александрова на презентации книги «Это космос, детка!»
5 сентября в Лондоне прошла ежегодная церемония вручения премии ELLE Style Awards, на которой побывали
Флоренс Пью
,
Сьюки Уотерхауз
,
Гвендолин Кристи
и
Билли Пайпер
.
фото: Флоренс Пью на ELLE Style Awards
фото: Гвендолин Кристи на ELLE Style Awards
фото: Сьюки Уотерхауз на ELLE Style Awards
фото: Билли Пайпер на ELLE Style Awards
фото: Джемма Чан на ELLE Style Awards
7 сентября в нью-йоркском клубе DUMBO House прошла ежегодная премия Soho House Awards, на которой побывали
Эмма Уотсон
,
Оскар Айзек
и
Эмма Коррин
.
фото: Эмма Уотсон на Soho House Awards
фото: Оскар Айзек на Soho House Awards
фото: Эмма Коррин на Soho House Awards
8 сентября в Нью-Йорке состоялась церемония вручения модной премии Fashion Media Awards, учреждённой изданием The Daily Front Row. На премии побывали
Памела Андерсон
,
Александра Даддарио
и
Сара Джессика Паркер
.
фото: Сара Джессика Паркер
фото: Памела Андерсон с сыном
фото: Александра Даддарио
11 сентября в Токио состоялось открытие нового флагманского бутика ювелирного бренда Tiffany & Co. До мероприятия долетели
Флоренс Пью
и
Аня Тейлор-Джой
.
фото: Аня Тейлор-Джой на открытии бутика Tiffany & Co.
фото: Флоренс Пью на открытии бутика Tiffany & Co.
11 и 12 сентября в московском
Театре на Бронной
состоялась премьера спектакля
Константина Богомолова
«Дачники на Бали или “Асса” 30 лет спустя» с
Александрой Ребенок
и
Игорем Миркурбановым
в главных ролях. Судя по отзыву редакторов «Антиглянца», спектакль походил на междусобойчик с внутренними шуточками. Среди гостей премьеры отметились
Ксения Собчак
,
Ида Галич
,
Андрей Малахов
,
Владимир Познер
и другие.
фото: Ксения Собчак и Константин Богомолов на премьере спектакля «Дачники на Бали»
фото: Ида Галич на премьере спектакля «Дачники на Бали»
фото: Андрей Малахов на премьере спектакля «Дачники на Бали» фото: Владимир Познер на премьере спектакля «Дачники на Бали»
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