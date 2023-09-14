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Блеск и нищета красных дорожек: Эмма Уотсон, Юлия Пересильд и Владимир Познер

14 сентября
2023 год

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14 сентября 2023
Даже через много лет после окончания школы у большинства людей начало года ассоциируется вовсе не с 1 января, а с 1 сентября. Сентябрь начинает бодрить переизбытком событий ещё на подступах — в конце августа на Лидо начался 80-й Венецианский международный кинофестиваль, на который, впрочем, соблазнились немногие. Бастующие артисты ждали другого важного события, которое позволяет позировать перед камерами папарацци, не предавая цеховых идеалов — начала Недели моды в Нью-Йорке. А в Сочи на прошлой неделе успешно отгремел фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон». Пытаясь уследить за этими крупными событиями, Кино-Театр.Ру не упускал из виду мероприятия поскромнее.

4 сентября в павильоне «Книги» на ВДНХ Юлия Пересильд презентовала свою книгу «Это космос, детка!» — мемуары о полёте в космос и съёмках фильма «Вызов». Среди гостей презентации были замечены Константин Эрнст, Михаил Тройник, Марина Александрова, Александр Цыпкин и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Эмма Уотсон, Юлия Пересильд и Владимир Познер
фото: Юлия Пересильд и Константин Эрнст на презентации книги «Это космос, детка!»

Блеск и нищета красных дорожек: Эмма Уотсон, Юлия Пересильд и Владимир Познер
фото: Михаил Тройник на презентации книги «Это космос, детка!»

Блеск и нищета красных дорожек: Эмма Уотсон, Юлия Пересильд и Владимир Познер
фото: Юлия Пересильд и Александр Цыпкин на презентации книги «Это космос, детка!»

Блеск и нищета красных дорожек: Эмма Уотсон, Юлия Пересильд и Владимир Познер
фото: Марина Александрова на презентации книги «Это космос, детка!»

5 сентября в Лондоне прошла ежегодная церемония вручения премии ELLE Style Awards, на которой побывали Флоренс Пью, Сьюки Уотерхауз, Гвендолин Кристи и Билли Пайпер.

Блеск и нищета красных дорожек: Эмма Уотсон, Юлия Пересильд и Владимир Познер
фото: Флоренс Пью на ELLE Style Awards

Блеск и нищета красных дорожек: Эмма Уотсон, Юлия Пересильд и Владимир Познер
фото: Гвендолин Кристи на ELLE Style Awards

Блеск и нищета красных дорожек: Эмма Уотсон, Юлия Пересильд и Владимир Познер
фото: Сьюки Уотерхауз на ELLE Style Awards

Блеск и нищета красных дорожек: Эмма Уотсон, Юлия Пересильд и Владимир Познер
фото: Билли Пайпер на ELLE Style Awards

Блеск и нищета красных дорожек: Эмма Уотсон, Юлия Пересильд и Владимир Познер
фото: Джемма Чан на ELLE Style Awards

7 сентября в нью-йоркском клубе DUMBO House прошла ежегодная премия Soho House Awards, на которой побывали Эмма Уотсон, Оскар Айзек и Эмма Коррин.

Блеск и нищета красных дорожек: Эмма Уотсон, Юлия Пересильд и Владимир Познер
фото: Эмма Уотсон на Soho House Awards

Блеск и нищета красных дорожек: Эмма Уотсон, Юлия Пересильд и Владимир Познер
фото: Оскар Айзек на Soho House Awards

Блеск и нищета красных дорожек: Эмма Уотсон, Юлия Пересильд и Владимир Познер
фото: Эмма Коррин на Soho House Awards

8 сентября в Нью-Йорке состоялась церемония вручения модной премии Fashion Media Awards, учреждённой изданием The Daily Front Row. На премии побывали Памела Андерсон, Александра Даддарио и Сара Джессика Паркер.

Блеск и нищета красных дорожек: Эмма Уотсон, Юлия Пересильд и Владимир Познер
фото: Сара Джессика Паркер

Блеск и нищета красных дорожек: Эмма Уотсон, Юлия Пересильд и Владимир Познер
фото: Памела Андерсон с сыном

Блеск и нищета красных дорожек: Эмма Уотсон, Юлия Пересильд и Владимир Познер
фото: Александра Даддарио

11 сентября в Токио состоялось открытие нового флагманского бутика ювелирного бренда Tiffany & Co. До мероприятия долетели Флоренс Пью и Аня Тейлор-Джой.

Блеск и нищета красных дорожек: Эмма Уотсон, Юлия Пересильд и Владимир Познер
фото: Аня Тейлор-Джой на открытии бутика Tiffany & Co.

Блеск и нищета красных дорожек: Эмма Уотсон, Юлия Пересильд и Владимир Познер
фото: Флоренс Пью на открытии бутика Tiffany & Co.

11 и 12 сентября в московском Театре на Бронной состоялась премьера спектакля Константина Богомолова «Дачники на Бали или “Асса” 30 лет спустя» с Александрой Ребенок и Игорем Миркурбановым в главных ролях. Судя по отзыву редакторов «Антиглянца», спектакль походил на междусобойчик с внутренними шуточками. Среди гостей премьеры отметились Ксения Собчак, Ида Галич, Андрей Малахов, Владимир Познер и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Эмма Уотсон, Юлия Пересильд и Владимир Познер
фото: Ксения Собчак и Константин Богомолов на премьере спектакля «Дачники на Бали»

Блеск и нищета красных дорожек: Эмма Уотсон, Юлия Пересильд и Владимир Познер
фото: Ида Галич на премьере спектакля «Дачники на Бали»

Блеск и нищета красных дорожек: Эмма Уотсон, Юлия Пересильд и Владимир Познер
фото: Андрей Малахов на премьере спектакля «Дачники на Бали»

Блеск и нищета красных дорожек: Эмма Уотсон, Юлия Пересильд и Владимир Познер
фото: Владимир Познер на премьере спектакля «Дачники на Бали»
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Блеск и нищета красных дорожек: Эмма Уотсон, Юлия Пересильд и Владимир Познер фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Эмма Уотсон, Юлия Пересильд и Владимир Познер фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Эмма Уотсон, Юлия Пересильд и Владимир Познер фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Эмма Уотсон, Юлия Пересильд и Владимир Познер фотографии
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