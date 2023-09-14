Татарстан - супергуд: Ирина Горбачёва, Анар и Мила Ершова

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«Олдбой»: Демократия, молоток и «подготовка» зрителя к «Паразитам»

«Вечер в шале»: Анна Банщикова, Равшана Куркова и Евгений Стычкин

Интервью

Олег Чугунов: «Творческий мир – это не гонка за звание лучшего»

Молодой актер — о веб-сериале «Зумеры», желании учиться, переезде в Москву и осознании себя в профессии