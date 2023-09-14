Татарстан - супергуд: Ирина Горбачёва, Анар и Мила Ершова

Рецензии на фильмы
Великий корейский фильм 20 лет спустя
Лайфстайл
Вечеринка Кинопоиска на фестивале «Новый сезон»
Интервью
Молодой актер — о веб-сериале «Зумеры», желании учиться, переезде в Москву и осознании себя в профессии
Лайфстайл
Регата «Повелитель ветра»
Спутник телезрителя
13 сентября, 20:00, РЕН ТВ
Спутник телезрителя
11 сентября, 23:25, viju TV1000 русское
Лайфстайл
Актёрскую пару обвинили в чёрствости по отношению к жертвам
Спутник телезрителя
В ночь с 14 на 15 сентября, 02:10, Дом Кино
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