Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Татарстан - супергуд: Ирина Горбачёва, Анар и Мила Ершова

14 сентября
2023 год

Лайфстайл >>
14 сентября 2023
12 сентября в московском кинотеатре «Художественный» состоялась премьера полнометражного дебюта Байбулата Батуллы «Бери да помни». Фильм взял главный приз фестиваля «Короче» и покорил сердца критиков, в том числе нашего обозревателя Маши Бороденко.

Среди гостей премьеры были замечены Алина Насибуллина, Ирина Горбачёва, Клавдия Коршунова, Анар, Мила Ершова, Анастасия Резник, Даниил Вершинин, Константин Белошапква, Владислав Ценёв, Мария Шумакова и другие.

Татарстан - супергуд: Ирина Горбачёва, Анар и Мила Ершова
фото: Ирина Горбачёва

Татарстан - супергуд: Ирина Горбачёва, Анар и Мила Ершова
фото: Анар

Татарстан - супергуд: Ирина Горбачёва, Анар и Мила Ершова
фото: Мила Ершова

Татарстан - супергуд: Ирина Горбачёва, Анар и Мила Ершова
фото: Антон Кузнецов с сыном

Татарстан - супергуд: Ирина Горбачёва, Анар и Мила Ершова
фото: Ася Резник

Татарстан - супергуд: Ирина Горбачёва, Анар и Мила Ершова
фото: Константин Белошапка

Татарстан - супергуд: Ирина Горбачёва, Анар и Мила Ершова
фото: Байбулат Батулла

Татарстан - супергуд: Ирина Горбачёва, Анар и Мила Ершова
фото: Мария Шумакова с мужем

Татарстан - супергуд: Ирина Горбачёва, Анар и Мила Ершова
фото: Дарья Руденок

Татарстан - супергуд: Ирина Горбачёва, Анар и Мила Ершова
фото: Алина Насибуллина

Татарстан - супергуд: Ирина Горбачёва, Анар и Мила Ершова
фото: Юлия Хлынина с гостьей показа

Татарстан - супергуд: Ирина Горбачёва, Анар и Мила Ершова
фото: Клавдия Коршунова

«Бери да помни» в прокате с 14 сентября 2023 года.

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекпремьерастиль
персоны
АнарБайбулат БатуллаРабит БатуллаКонстантин БелошапкаДаниил ВершининВладимир ГарцуновИрина ГорбачёваЮлия ДжулайМила ЕршоваКлавдия КоршуноваКузьма КотрелёвАнтон КузнецовАлина НасибуллинаАнастасия РезникДарья РуденокАнна РыцареваЮлия ХлынинаВладислав ЦенёвМария ШумаковаИзабель ЭйдленИван Яковенко
фильмы
Бери да помни

фотографии >>
Татарстан - супергуд: Ирина Горбачёва, Анар и Мила Ершова фотографии
Татарстан - супергуд: Ирина Горбачёва, Анар и Мила Ершова фотографии
Татарстан - супергуд: Ирина Горбачёва, Анар и Мила Ершова фотографии
Татарстан - супергуд: Ирина Горбачёва, Анар и Мила Ершова фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Самвел Саркисян
12 сентября ушёл из жизни актёр Самвел Саркисян.

День рождения >>

Наталья Акимова
Александр Аржиловский
Сергей Арцибашев
Олеся Власова
Сергей Дрейден
Александр Ершов
Александр Михайлов (II)
Людмила Чернышёва
Константин Юшкевич
Мартина Гедек
Ежи Зельник
Мелисса Лео
Эндрю Линкольн
Сэм Нилл
Кимберли Уильямс
Никол Уильямсон
все родившиеся 14 сентября >>

Афиша кино >>

Бери да помни
комедия
Россия, 2023
Дозор Джунглей: Кругосветка
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Франция, 2023
Проклятое наследие
мистика, фильм ужасов
США, Франция, 2023
Звук свободы
боевик, драма, триллер
США, Мексика, Колумбия, 2023
Париж: Всё включено
комедия
Франция, Бельгия, 2023
Украсть Рафаэля
комедия, криминальный фильм
Италия, 2021
Астрал. 13-й этаж
мистика, фильм ужасов
Малайзия, 2022
Искусство по понятиям
комедия, криминальный фильм
США, 2023
Как украсть реку
исторический фильм, комедия, приключения
Южная Корея, 2016
После. Навсегда
драма, мелодрама, экранизация
США, 2023
Проклятие Лилиан
фильм ужасов
США, 2022
Рассмеши меня
комедия
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram