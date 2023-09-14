СМИ: Рамилю Искандер задержали с 2 килограммами наркотиков

Заслуженную артистку РФ Рамилю Искандер задержали с 2 килограммами наркотических веществ — об этом сообщает телеграм-канал Baza. 29 августа в доме актрисы в посёлке Марушкинское Пензенской области сотрудники местного отделения Управления по контролю за оборотом наркотиков провели обыск. В ходе которого были обнаружены наркотические вещества массой 0,05 грамма. Под обшивкой двери автомобиля актрисы сотрудники Управления обнаружили два свёртка массой около 2 килограммов.
После допроса и заключения под стражу в отношении Рамили было возбуждено уголовное дело по ч. 5 статьи 228.1 УК РФ (производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере). Позже Baza сообщил о том, что актриса сдала своего сообщника из Пензы, в автомобиле которого сотрудники полиции обнаружили 10 килограммов наркотического вещества.
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