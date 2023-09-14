СМИ: Рамилю Искандер задержали с 2 килограммами наркотиков

Самое интересное

Сериал с Данилой Козловским убрали из программы фестиваля «Новый сезон»

Эштон Катчер и Мила Кунис извинились за письма в поддержку осужденного за изнасилования Дэнни Мастерсона

Актёрскую пару обвинили в чёрствости по отношению к жертвам