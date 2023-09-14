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СМИ: Рамилю Искандер задержали с 2 килограммами наркотиков

14 сентября
2023 год

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14 сентября 2023

Заслуженную артистку РФ Рамилю Искандер задержали с 2 килограммами наркотических веществ — об этом сообщает телеграм-канал Baza. 29 августа в доме актрисы в посёлке Марушкинское Пензенской области сотрудники местного отделения Управления по контролю за оборотом наркотиков провели обыск. В ходе которого были обнаружены наркотические вещества массой 0,05 грамма. Под обшивкой двери автомобиля актрисы сотрудники Управления обнаружили два свёртка массой около 2 килограммов.

СМИ: Рамилю Искандер задержали с 2 килограммами наркотиков

После допроса и заключения под стражу в отношении Рамили было возбуждено уголовное дело по ч. 5 статьи 228.1 УК РФ (производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере). Позже Baza сообщил о том, что актриса сдала своего сообщника из Пензы, в автомобиле которого сотрудники полиции обнаружили 10 килограммов наркотического вещества.

СМИ: Рамилю Искандер задержали с 2 килограммами наркотиков
фото: Рамиля Искандер в фильме «Царь»

Никаких официальных подтверждений этой информации пока не поступало, однако пресс-служба Российского академического молодежного театра (РАМТ), в котором служит актриса, сообщила изданию РИА Новости, что в спектаклях с её участием будут замены. Зрителям Рамиля Искандер знакома по роли Марии Темрюковны в фильме Павла Лунгина «Царь», а также по озвучке зарубежных фильмов. Голосом Рамили в российском дубляже говорят Мила Кунис, Марион Котийяр и Скарлетт Йоханссон.
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№ 1
Валентина В. Орлова.   14.09.2023 - 17:37
Нет работы? Или думала, что корона из "заслуженная актриса" типа шапка-невидимка? Который раз убеждаюсь, что эти звания раздаются направо и налево не самым лучшим, а самым прытким. Надо что-то... читать далее>>
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СМИ: Рамилю Искандер задержали с 2 килограммами наркотиков фотографии
СМИ: Рамилю Искандер задержали с 2 килограммами наркотиков фотографии
СМИ: Рамилю Искандер задержали с 2 килограммами наркотиков фотографии
СМИ: Рамилю Искандер задержали с 2 килограммами наркотиков фотографии
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