Илон Маск опубликовал пикантный архивный снимок Эмбер Хёрд

После громкого многолетнего судебного разбирательстваЭмбер Хёрд решила на какое-то время исчезнуть из информационного поля и переехала в Испанию, чтобы радоваться спокойному общению с дочерью. Но инфоповод прилетел откуда не ждали — в связи с выходом автобиоргафии Илона Маска, написанной писателем Уолтером Айзексоном, имя актрисы снова начало частить в новостных заголовках.
фото: Обложка биографии Илона Маска
Айзексон писал книгу по мотивам десятков интервью с Маском, который знаменит не только своими визионерскими идеями и достижениями, но и очень бурной личной жизнью. В списке жён, возлюбленных и подруг Маска значится и имя Эмбер Хёрд, с которой у Маска был роман в 2017 году. Из книги мы узнаём, что члены расширенной семьи Илона ненавидели Эмбер и называли её Джокером, а бывшая Маска Граймс считала актрису носителем «хаотичного зла».
Чтобы подогреть интерес к книге (иначе, зачем бы ему это делать?) Маск опубликовал в одной принадлежащей ему запрещённой соцсети архивный снимок с Эмбер в образе героини компьютерной игры Overwatch Мёрси.
В книге есть упоминание этого эпизода: Эмбер решила потрафить Маску и оделась в Мёрси после того, как Илон заметил, что она на неё похожа. Актриса два месяца потратила на пошив костюма, чтобы сделать Илону приятное.
Что ж, следующий раунд за Эмбер. Надеемся, она тоже отыщет в архиве своего телефона что-нибудь интересненькое. Например, Илона в образе Тони Старка. Ну или на кого он там ориентируется…
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