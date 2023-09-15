Внезапно: Александр Петров женился на девушке после нескольких свиданий

Супругу актёра зовут Вика, ей 22 года, а свадьба состоялась в Барвихе 10 сентября. О чём актёр рассказал подписчикам в запретграме. Причём, судя по тону поста и какому-то запредельному восторгу, Александр находится под продолжительным действием невероятных дозировок дофамина и серотонина. Ну или под действием сильных чар.«Познакомились случайно. 10 сентября поженились. Просто сидели, говорили и поехали в ЗАГС. Когда ОНА - понимаешь в секунду. Я - публичный человек, все будут узнавать, спрашивать и так далее, поэтому и делаю пост — это моя жена Вика. Викуля. Она — лучшее что со мной было и будет. Это чудо. Это мечта. Я всегда призываю в них верить. Наверное, это главный текст в моей жизни. Простите, кому пока не сказал. Мы ещё не успели.
Мы познакомились случайно на улице. И в общем-то, через несколько встреч просто поженились. Сразу всё поняв. Вика - не актриса, не из индустрии, она не привыкла к публичности, работает, с высшим образованием и с полноценной прекрасной семьёй, не мучайте её, прошу, мы любим друг друга. Виктория Александровна Петрова - моя жена! Я счастлив!»
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