Vogue World: Джаред Лето, Кейт Уинслет и Эмилия Кларк

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Николай Хомерики снимает восьмисерийную драму «Чистые»
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Неделя моды в Нью-Йорке плавно перетекла в Неделю моды в Лондоне, которая началась 14 сентября с ежегодного мероприятия Vogue World, состоявшегося в Королевском театре на Друри-Лейн. Фешн-событие собрало огромное количество нарядных знаменитостей: Сиенна Миллер, Кейт Уинслет, Рита Ора, Мэйси Уильямс, Клэр Фой, Джаред Лето, Эмилия Кларк и многие другие.
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