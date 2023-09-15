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Vogue World: Джаред Лето, Кейт Уинслет и Эмилия Кларк

15 сентября
2023 год

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15 сентября 2023

Неделя моды в Нью-Йорке плавно перетекла в Неделю моды в Лондоне, которая началась 14 сентября с ежегодного мероприятия Vogue World, состоявшегося в Королевском театре на Друри-Лейн. Фешн-событие собрало огромное количество нарядных знаменитостей: Сиенна Миллер, Кейт Уинслет, Рита Ора, Мэйси Уильямс, Клэр Фой, Джаред Лето, Эмилия Кларк и многие другие.

Vogue World: Джаред Лето, Кейт Уинслет и Эмилия Кларк
фото: Кейт Уинслет

Vogue World: Джаред Лето, Кейт Уинслет и Эмилия Кларк
фото: Сиенна Миллер

Vogue World: Джаред Лето, Кейт Уинслет и Эмилия Кларк
фото: Эмилия Кларк

Vogue World: Джаред Лето, Кейт Уинслет и Эмилия Кларк
фото: Джемма Чан

Vogue World: Джаред Лето, Кейт Уинслет и Эмилия Кларк
фото: Мэйси Уильямс

Vogue World: Джаред Лето, Кейт Уинслет и Эмилия Кларк
фото: Шэннон и Джаред Лето

Vogue World: Джаред Лето, Кейт Уинслет и Эмилия Кларк
фото: Клэр Фой

Vogue World: Джаред Лето, Кейт Уинслет и Эмилия Кларк
фото: Джоди Тёрнер-Смит

Vogue World: Джаред Лето, Кейт Уинслет и Эмилия Кларк
фото: Дэмиен Льюис и Элисон Моссхарт
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Vogue World: Джаред Лето, Кейт Уинслет и Эмилия Кларк фотографии
Vogue World: Джаред Лето, Кейт Уинслет и Эмилия Кларк фотографии
Vogue World: Джаред Лето, Кейт Уинслет и Эмилия Кларк фотографии
Vogue World: Джаред Лето, Кейт Уинслет и Эмилия Кларк фотографии
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