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Чужая невеста: Саша Бортич и Кристина Асмус поддержали Стасю Милославскую после свадьбы Александра Петрова

16 сентября
2023 год

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16 сентября 2023
Неожиданно для всех Александр Петров женился на девушке по имени Виктория, с которой познакомился совсем недавно и сходил с ней всего на несколько свиданий. Видимо, новости о свадьбе удивили не только поклонников актёра, но и его экс-возлюбленную Стасю Милославскую, с которой Петров встречался четыре года, а также подруг Стаси – актрис Сашу Бортич и Кристину Асмус.

Чужая невеста: Саша Бортич и Кристина Асмус поддержали Стасю Милославскую после свадьбы Александра Петрова

Саша Бортич приехала на репетицию к Стасе в торжественном наряде и спела ей песню «Чужая невеста». Пользователи в соцсетях решили, что таким образом Бортич решила поддержать подругу.

Чужая невеста: Саша Бортич и Кристина Асмус поддержали Стасю Милославскую после свадьбы Александра Петрова
фото: Саша Бортич

Чужая невеста: Саша Бортич и Кристина Асмус поддержали Стасю Милославскую после свадьбы Александра Петрова
фото: Саша Бортич и Стася Милославская

Кристина Асмус в тот же день опубликовала сторис с текстом «Друг, R.I.P.», не пояснив, кому адресовано послание. В телеграм-каналах начали обсуждать, что Асмус обиделась на Петрова, который женился на другой, несмотря на долгий роман с её подругой Стасей. Сама Милославская не комментирует свадьбу бывшего.

Чужая невеста: Саша Бортич и Кристина Асмус поддержали Стасю Милославскую после свадьбы Александра Петрова
фото: Стася Милославская и Кристина Асмус

Как сообщает издание Starhit, Александр Петров готовится к пышному торжеству. Через три месяца он устроит свадьбу, на которую позовёт друзей и коллег: «Они молча расписались в ЗАГСе, свадьбу сыграют в начале декабря. Пока у Саши нет времени из-за съемок», — рассказала изданию мама артиста.
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Чужая невеста: Саша Бортич и Кристина Асмус поддержали Стасю Милославскую после свадьбы Александра Петрова фотографии
Чужая невеста: Саша Бортич и Кристина Асмус поддержали Стасю Милославскую после свадьбы Александра Петрова фотографии
Чужая невеста: Саша Бортич и Кристина Асмус поддержали Стасю Милославскую после свадьбы Александра Петрова фотографии
Чужая невеста: Саша Бортич и Кристина Асмус поддержали Стасю Милославскую после свадьбы Александра Петрова фотографии
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