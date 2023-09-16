Чужая невеста: Саша Бортич и Кристина Асмус поддержали Стасю Милославскую после свадьбы Александра Петрова

Саша Бортич приехала на репетицию к Стасе в торжественном наряде и спела ей песню «Чужая невеста». Пользователи в соцсетях решили, что таким образом Бортич решила поддержать подругу.
фото: Саша Бортич
фото: Саша Бортич и Стася Милославская
Кристина Асмус в тот же день опубликовала сторис с текстом «Друг, R.I.P.», не пояснив, кому адресовано послание. В телеграм-каналах начали обсуждать, что Асмус обиделась на Петрова, который женился на другой, несмотря на долгий роман с её подругой Стасей. Сама Милославская не комментирует свадьбу бывшего.
фото: Стася Милославская и Кристина Асмус
Как сообщает издание Starhit, Александр Петров готовится к пышному торжеству. Через три месяца он устроит свадьбу, на которую позовёт друзей и коллег: «Они молча расписались в ЗАГСе, свадьбу сыграют в начале декабря. Пока у Саши нет времени из-за съемок», — рассказала изданию мама артиста.
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