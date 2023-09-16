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Наташа Лионн, Николь Кидман и Адам Скотт продают свои услуги на интернет-аукционе eBay

16 сентября
2023 год

Лайфстайл >>
16 сентября 2023
Забастовка сценаристов и актёров в Голливуде продолжается, а это значит, что у огромного количества работников киноиндустрии нет работы, нет зарплаты, но есть счета и потребности. А что самое неприятное — из-за забастовки многие лишились медицинской страховки.
Чтобы хотя бы частично решить эту проблему, Союз Солидарности Профсоюзов организовал благотворительный онлайн-аукцион с участием звёзд Голливуда. Но большинство участников решили, что самые дорогие на свете вещи — не вещи, и выставили на продажу своё время и услуги.

Наташа Лионн, Николь Кидман и Адам Скотт продают свои услуги на интернет-аукционе eBay
фото: Наташа Лионн

Наташа Лионн продаёт свою помощь в решении кроссворда в воскресном приложении к газете New York Times. Адам Скотт готов целый час выгуливать собаку, причём, исключительно в пределах Лос-Анджелеса. Увлекающийся живописью Джон Литгоу с радостью нарисует акварельный портрет собаки. Бизи Филиппс предлагает свою компанию на мастерклассе по гончарному делу в Нью-Йорке. А Розмари ДеУитт и Рон Ливингстон обещают поделиться по зуму советами в сфере любви и отношений. Лулу Ванг и Николь Кидман, Мэгги Джилленхол и актёрский состав сериала «Кости» предлагают просто поболтать по зуму.

Наташа Лионн, Николь Кидман и Адам Скотт продают свои услуги на интернет-аукционе eBay
фото: Адам Скотт

Аукцион продлится ещё 6 дней, и пока что особой популярностью пользуются предложения от Боба Одинкёрка с Дэвидом Кроссом (обещают присоединиться к покупателю за ужином и даже не по зуму) и от актёрского состава ситкома «Закусочная Боба» (обещают спеть хором песню, специально написанную в честь покупателя лота).

Наташа Лионн, Николь Кидман и Адам Скотт продают свои услуги на интернет-аукционе eBay
фото: Дэвид Кросс и Боб Одинкёрк
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Наташа Лионн, Николь Кидман и Адам Скотт продают свои услуги на интернет-аукционе eBay фотографии
Наташа Лионн, Николь Кидман и Адам Скотт продают свои услуги на интернет-аукционе eBay фотографии
Наташа Лионн, Николь Кидман и Адам Скотт продают свои услуги на интернет-аукционе eBay фотографии
Наташа Лионн, Николь Кидман и Адам Скотт продают свои услуги на интернет-аукционе eBay фотографии
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