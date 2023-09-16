Наташа Лионн, Николь Кидман и Адам Скотт продают свои услуги на интернет-аукционе eBay

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Новости кино Полина Максимова и Дмитрий Чеботарев останутся единственным людьми на планете в комедии «Адам и Ева 2.0» Режиссером фильма выступает Илья Фарфель

Спутник телезрителя «Один вдох»: Движение вниз В ночь с 14 на 15 сентября, 02:10, Дом Кино

Обзор сериалов «Секс. До и после»: Ой, Мороз, Мороз Режиссерский дебют Дарьи Мороз с россыпью звезд отечественного кино в кадре

Интервью Анастасия Талызина: «На середине съемочного процесса организм перестал понимать, что происходит» Актриса — о ночных сменах и трюках в «Кентавре», работе над исторической драмой «Воздух» и юморе как неотъемлемой части съемочного процесса