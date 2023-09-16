Наташа Лионн, Николь Кидман и Адам Скотт продают свои услуги на интернет-аукционе eBay

Забастовка сценаристов и актёров в Голливуде продолжается, а это значит, что у огромного количества работников киноиндустрии нет работы, нет зарплаты, но есть счета и потребности. А что самое неприятное — из-за забастовки многие лишились медицинской страховки.
Чтобы хотя бы частично решить эту проблему, Союз Солидарности Профсоюзов организовал благотворительный онлайн-аукцион с участием звёзд Голливуда. Но большинство участников решили, что самые дорогие на свете вещи — не вещи, и выставили на продажу своё время и услуги.
Аукцион продлится ещё 6 дней, и пока что особой популярностью пользуются предложения от Боба Одинкёрка с Дэвидом Кроссом (обещают присоединиться к покупателю за ужином и даже не по зуму) и от актёрского состава ситкома «Закусочная Боба» (обещают спеть хором песню, специально написанную в честь покупателя лота).
обсуждение >>