Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс разводятся после 27 лет брака

54-летний Хью Джекман
и 67-летняя Деборра-Ли Фернесс
разводятся после 27 лет брака. Экс-супруги выпустили совместное заявление, опубликованное
изданием People.
«Нам посчастливилось прожить почти три десятка лет вместе как муж и жена в прекрасном, полном любви браке. Наши пути расходятся, и мы решили расстаться, чтобы каждый смог продолжить своё собственное развитие. Мы приступаем к этой следующей главе с благодарностью, любовью и добротой»
, — сообщили они, не уточнив при этом причин развода.
По информации инсайдера, последнее время романтика между артистами сходила на нет, и союз стал исключительно дружеским. Хью и Деборра работали над отношениями, стараясь преодолеть возникшие сложности и вдохнуть жизнь в угасающие чувства, но в конечном счёте признали, что лучшим выходом будет остаться друзьями: «Они старались, но у них не получилось. И забастовки только всё усугубили, поставив их в то же положение, что и во время ковида, когда они лишь зря тратили силы. Хью обнаружил, что магия, которая когда-то была между ним и женой, исчезла. У Деб были похожие мысли и опасения. Так что лучше всего было расстаться»
, – сказал инсайдер. Представитель Хью Джекмана подтвердил, что период локдауна и забастовка актёров действительно повлияли на расставание.
Пара состояла в браке с 1996 года – их считали одной из самых крепких и ярких пар Голливуда.
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