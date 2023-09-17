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Милош Бикович готовится стать папой

17 сентября
2023 год

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17 сентября 2023

Милош Бикович и его возлюбленная Ивана Малич готовятся стать родителями. Актёр поделился новостью о скором прибавлении в семье в социальных сетях.

Милош Бикович готовится стать папой

Правда, рассказать о беременности Иваны актёра вынудили журналисты: «Мы счастливы, что скоро станем родителями. И очень дорожим этим. Не хотели объявлять об этом до сих пор. Но в последние дни папарацци стали преследовать нас, и мы вынуждены раскрыть эту радостную новость раньше, чем планировали. Спасибо всем за ваши добрые слова и просим СМИ и журналистов нас не беспокоить! Когда и если мы захотим поговорить на эту тему, мы обязательно с вами свяжемся», – написал Милош. Судя по недавним снимкам Иваны, срок беременности ещё не очень большой.

Милош Бикович готовится стать папой
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