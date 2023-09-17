Милош Бикович готовится стать папой

Милош Бикович
и его возлюбленная Ивана Малич
готовятся стать родителями. Актёр поделился новостью о скором прибавлении в семье в социальных сетях.
Правда, рассказать о беременности Иваны актёра вынудили журналисты: «Мы счастливы, что скоро станем родителями. И очень дорожим этим. Не хотели объявлять об этом до сих пор. Но в последние дни папарацци стали преследовать нас, и мы вынуждены раскрыть эту радостную новость раньше, чем планировали. Спасибо всем за ваши добрые слова и просим СМИ и журналистов нас не беспокоить! Когда и если мы захотим поговорить на эту тему, мы обязательно с вами свяжемся»
, – написал Милош. Судя по недавним снимкам Иваны, срок беременности ещё не очень большой.
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