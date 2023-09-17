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«С удовольствием бы работала в доме престарелых»: Милли Бобби Браун о профессии мечты

17 сентября
2023 год

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17 сентября 2023

Милли Бобби Браун, известная по роли в сериале «Очень странные дела», выпустила дебютный исторический роман «Девятнадцать шагов», на написание которого её вдохновила бабушка Рут, ушедшая из жизни в ноябре 2020 года от болезни Альцгеймера. В эфире BBC Radio 4 Браун призналась, что работала бы в доме престарелых, если бы не добилась успеха как голливудская актриса.

«С удовольствием бы работала в доме престарелых»: Милли Бобби Браун о профессии мечты

«Если бы я не выбрала путь актрисы, с удовольствием работала бы в доме престарелых. Мне нравятся истории пожилых людей и истории, которые они рассказывают, даже если они полностью выдуманы».

Браун выразила надежду, что после прочтения её книги каждый найдёт время встретиться со своими бабушкой или дедушкой: «Надеюсь, что после прочтения «Девятнадцати шагов» вы пойдете и поговорите с бабушкой или дедушкой и спросите их, что они знают об истории вашей семьи».

«С удовольствием бы работала в доме престарелых»: Милли Бобби Браун о профессии мечты

Книга Милли Бобби Браун вышла 12 сентября. В ней повествуется о 18-летней девушке по имени Нелли Моррис, которая сталкивается с трагическими обстоятельствами во время Второй мировой войны.
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Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
Виталий Пекарев   17.09.2023 - 20:20
Милли Бобби Браун очень талантливая актриса! И я больше, чем уверен, что она добьётся больших результатов в своей актёрской карьере читать далее>>
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«С удовольствием бы работала в доме престарелых»: Милли Бобби Браун о профессии мечты фотографии
«С удовольствием бы работала в доме престарелых»: Милли Бобби Браун о профессии мечты фотографии
«С удовольствием бы работала в доме престарелых»: Милли Бобби Браун о профессии мечты фотографии
«С удовольствием бы работала в доме престарелых»: Милли Бобби Браун о профессии мечты фотографии
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