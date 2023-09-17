«С удовольствием бы работала в доме престарелых»: Милли Бобби Браун о профессии мечты

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Милли Бобби Браун, известная по роли в сериале «Очень странные дела», выпустила дебютный исторический роман «Девятнадцать шагов», на написание которого её вдохновила бабушка Рут, ушедшая из жизни в ноябре 2020 года от болезни Альцгеймера. В эфире BBC Radio 4 Браун призналась, что работала бы в доме престарелых, если бы не добилась успеха как голливудская актриса.
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