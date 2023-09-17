Ждут его дома всегда: Лиза Арзамасова, Янина Студилина и Мирослава Карпович

Лайфстайл
В отношении актрисы возбуждено уголовное дело
Обзор сериалов
Режиссерский дебют Дарьи Мороз с россыпью звезд отечественного кино в кадре
Рецензии на фильмы
Полнометражный дебют режиссера Байбулата Батуллы
Новости кино
Режиссером фильма выступает Илья Фарфель
Новости кино
Также зрителей ждут продолжения «Мажора», «Метода» и перезапуск «Этерны»
Новости кино
Николай Хомерики снимает восьмисерийную драму «Чистые»
Интервью
Актриса — о ночных сменах и трюках в «Кентавре», работе над исторической драмой «Воздух» и юморе как неотъемлемой части съемочного процесса
Рецензии на фильмы
Триллер про водителя и его то ли пассажирку, то ли жертву
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