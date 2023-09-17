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Ждут его дома всегда: Лиза Арзамасова, Янина Студилина и Мирослава Карпович

17 сентября
2023 год

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17 сентября 2023
14 сентября в кинотеатре «Художественный» состоялась светская премьера сериала «Папины дочки. Новые». Увидеть продолжение полюбившегося всем шоу можно с 18 сентября в онлайн-кинотеатре START и на канале СТС. Среди гостей премьеры были исполнители главный ролей и их коллеги: Лиза Арзамасова, Филипп Бледный, Мирослава Карпович, Алёна Водонаева, Александр Олешко, Екатерина Волкова, Анфиса Чехова, Татьяна Орлова, Никита Тарасов, Янина Студилина и другие.

Ждут его дома всегда: Лиза Арзамасова, Янина Студилина и Мирослава Карпович
фото: Елизавета Арзамасова

Ждут его дома всегда: Лиза Арзамасова, Янина Студилина и Мирослава Карпович
фото: Мирослава Карпович

Ждут его дома всегда: Лиза Арзамасова, Янина Студилина и Мирослава Карпович
фото: Филипп Бледный и Вита Корниенко

Ждут его дома всегда: Лиза Арзамасова, Янина Студилина и Мирослава Карпович
фото: Татьяна Орлова

Ждут его дома всегда: Лиза Арзамасова, Янина Студилина и Мирослава Карпович
фото: Александр Олешко

Ждут его дома всегда: Лиза Арзамасова, Янина Студилина и Мирослава Карпович
фото: Екатерина Волкова

Ждут его дома всегда: Лиза Арзамасова, Янина Студилина и Мирослава Карпович
фото: Янина Студилина

Ждут его дома всегда: Лиза Арзамасова, Янина Студилина и Мирослава Карпович
фото: Алёна Водонаева

Ждут его дома всегда: Лиза Арзамасова, Янина Студилина и Мирослава Карпович
фото: Никита Тарасов с семьёй

Ждут его дома всегда: Лиза Арзамасова, Янина Студилина и Мирослава Карпович
фото: Лиза Моряк

Ждут его дома всегда: Лиза Арзамасова, Янина Студилина и Мирослава Карпович
фото: Елена Старостина

Ждут его дома всегда: Лиза Арзамасова, Янина Студилина и Мирослава Карпович
фото: Анфиса Чехова
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Ждут его дома всегда: Лиза Арзамасова, Янина Студилина и Мирослава Карпович фотографии
Ждут его дома всегда: Лиза Арзамасова, Янина Студилина и Мирослава Карпович фотографии
Ждут его дома всегда: Лиза Арзамасова, Янина Студилина и Мирослава Карпович фотографии
Ждут его дома всегда: Лиза Арзамасова, Янина Студилина и Мирослава Карпович фотографии
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