СМИ: Александра Петрова заметили с обручальным кольцом ещё в марте

Обстоятельства свадьбы Александра Петрова
заставили поклонников тщательно изучить материалы последних лет, чтобы найти хоть какое-то объяснение неожиданной смене партнёрши
и походу в ЗАГС. И хотя брак действительно был зарегистрирован 10 сентября, многие отнеслись к новостям со скепсисом.
Телеграм-канал «Только никому» предположил
, что внезапная свадьба Петрова – это хорошо спланированный пиар. Как заметил подписчик канала, обручальное кольцо актёр носил ещё в марте. Инсайдер также добавил, что Петров якобы был подписан на Викторию, свою жену, около года, и раньше в описании её профиля была отметка об окончании театрального училища: «Иными словами, его «женитьба» – это очередной ход его «гениального» агента Кати Корниловой, которая считает, что такими способами можно привлечь внимание к персоне Петрова»
, – написал подписчик телеграм-канала «Только никому».
А вот админы телеграм-канала «Антиглянец» отмечают
, что, по слухам, экс-возлюбленная Петрова, Стася Милославская
, узнала о том, что больше не состоит с ним в отношениях за три минуты до публикации его фото из ЗАГСа с другой женщиной. «Телеканал Страз» объяснил
неожиданный поступок Александра его «маниакальной фазой», что, впрочем, никак не противоречит всему вышесказанному.
обсуждение >>