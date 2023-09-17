СМИ: Александра Петрова заметили с обручальным кольцом ещё в марте

что почитать?

Полина Максимова и Дмитрий Чеботарев останутся единственным людьми на планете в комедии «Адам и Ева 2.0»

Новые «Дозоры», сериал про Олимпиаду-80 и экранизация «Преступления и наказания»: Кинопоиск рассказал о новинках сезона

Актриса — о ночных сменах и трюках в «Кентавре», работе над исторической драмой «Воздух» и юморе как неотъемлемой части съемочного процесса

Рецензии на фильмы

«Кентавр»: Таксист на драйве

Триллер про водителя и его то ли пассажирку, то ли жертву