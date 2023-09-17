Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Игра «Неудержимые 4»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

СМИ: Александра Петрова заметили с обручальным кольцом ещё в марте

17 сентября
2023 год

Лайфстайл >>
17 сентября 2023

Обстоятельства свадьбы Александра Петрова заставили поклонников тщательно изучить материалы последних лет, чтобы найти хоть какое-то объяснение неожиданной смене партнёрши и походу в ЗАГС. И хотя брак действительно был зарегистрирован 10 сентября, многие отнеслись к новостям со скепсисом.

СМИ: Александра Петрова заметили с обручальным кольцом ещё в марте

Телеграм-канал «Только никому» предположил, что внезапная свадьба Петрова – это хорошо спланированный пиар. Как заметил подписчик канала, обручальное кольцо актёр носил ещё в марте. Инсайдер также добавил, что Петров якобы был подписан на Викторию, свою жену, около года, и раньше в описании её профиля была отметка об окончании театрального училища: «Иными словами, его «женитьба» – это очередной ход его «гениального» агента Кати Корниловой, которая считает, что такими способами можно привлечь внимание к персоне Петрова», – написал подписчик телеграм-канала «Только никому».

СМИ: Александра Петрова заметили с обручальным кольцом ещё в марте

А вот админы телеграм-канала «Антиглянец» отмечают, что, по слухам, экс-возлюбленная Петрова, Стася Милославская, узнала о том, что больше не состоит с ним в отношениях за три минуты до публикации его фото из ЗАГСа с другой женщиной. «Телеканал Страз» объяснил неожиданный поступок Александра его «маниакальной фазой», что, впрочем, никак не противоречит всему вышесказанному.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
Анастасия Евстафьева (внучка рыбака и учительницы русского языка и литературы)   17.09.2023 - 21:15
Это кто? Пожарская от Янковского? ; А тёзку мою где потерял? (; Я про Сашу слышу со времён некой Дарьи, которую он предал после -дцати лет... (И кажется девочка страдала...) читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Чужая невеста: Саша Бортич и Кристина Асмус поддержали Стасю Милославскую после свадьбы Александра Петрова
Внезапно: Александр Петров женился на девушке после нескольких свиданий
персоны
Стася МилославскаяАлександр Петров (IV)

анонс

Игра «Неудержимые 4»

Скорбим

Александр Хван
17 сентября ушёл из жизни режиссёр Александр Хван.
Николай Добронравов
16 сентября ушел из жизни поэт Николай Добронравов.
Вячеслав Гришечкин
15 сентября ушёл из жизни актёр Вячеслав Гришечкин.
Игорь Кечаев
14 сентября ушёл из жизни актёр, режиссёр Игорь Кечаев.

День рождения >>

Евгений Антропов
Наталья Гребёнкина
Мария Казначеева
Янина Лисовская
Георгий Менглет
Владимир Меньшов
Дмитрий Мухин
Ольга Олексий
Игорь Охлупин
Фёдор Стуков
Энн Бэнкрофт
Долорес Костелло
Родди Макдауэлл
Нанчо Ново
Джон Риттер
Анна Цесляк
Кайл Чандлер
все родившиеся 17 сентября >>

Афиша кино >>

Мегаломаньяк. Реинкарнация
фильм ужасов
Бельгия, 2022
Неудержимые 4
боевик, комедия, приключения
США, 2023
Остаться в живых
триллер
Италия, 2022
Чужая
драма, приключения
Россия, 2023
Монстр и маги синих морей
комедия, приключения, семейное кино
Китай, 2022
Одной безумной ночью
комедия, мелодрама
Австралия, 2023
Первый день моей жизни
мелодрама, фэнтези
Италия, 2023
Вселенная Стивена Кинга
биография
Бельгия, США, Франция, 2022
Я — богиня
комедия, мелодрама
Россия, 2023
У людей так бывает
мелодрама
Россия, 2023
Бери да помни
комедия
Россия, 2023
Дозор Джунглей: Кругосветка
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Франция, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?