«Над отношениями работать не надо»: Александр Петров о поисках личного счастья

В конце прошлой недели Александр Петров неожиданно для всех объявил о свадьбе
со своей новой возлюбленной – девушкой по имени Виктория
. До похода в ЗАГС у них прошло всего несколько свиданий, а познакомились они, по словам актёра, на улице. Учитывая историю длительных отношений Петрова сначала с актрисой Ириной Старшенбаум
, а потом со Стасей Милославской
, новость о замужестве на первой встречной многим показалась неубедительной
. И свежее интервью
с актёром, с одной стороны, подкрепляет теорию «беспощадный пиар», возникшую у подписчиков светских телеграм-каналов, а с другой – ещё раз демонстрирует искренний тон и запредельный восторг новобрачного.
В беседе с изданием «ОК!», не упоминая имён, Петров заявил, что не готов идти на компромисс при выборе спутницы жизни: «Пока ты не найдёшь [своего человека], нужно продолжать искать и не идти на какой-либо компромисс. Ни в коем случае! Когда ты встречаешь по-настоящему счастливых людей, которые действительно похожи друг на друга (это может быть и внутреннее, и внешнее сходство), то понимаешь, что это и есть главное»
.
А счастливым людям, по мнению Александра, работать над отношениями не нужно: «Мой близкий товарищ сказал мне однажды: «Я работаю днем, а мне еще вечером надо приходить домой и тоже работать?» Отношения — это счастье, в них надо отдыхать и получать друг от друга удовольствие. А так называемая работа... Если люди умные и мудрые, она идет параллельно. Это трепетное и бережное отношение к человеку и есть, наверное, любовь, в которой заложено абсолютно всё. Уж точно, если ты начинаешь каждый день заморачиваться и думать: «Мне надо поступить так и так, здесь психолог мне сказал вот это, а в книжке написано другое», — то это превращается в какую-то муку вместо отношений»
, – заявил актёр.
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