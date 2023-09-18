Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Александр Петров рассказал о работе с Романом Полански

18 сентября
2023 год

Лайфстайл >>
18 сентября 2023
Мировая премьера фильма Романа Полански «Дворец» состоялась на юбилейном 80-ом Венецианском кинофестивале, а в российский прокат картина выходит совсем скоро – 23 ноября. Исполнитель одной из главных ролей Александр Петров в интервью журналу «ОК!» рассказал о работе с режиссёром и его неиссякаемом источнике интереса к жизни.

Александр Петров рассказал о работе с Романом Полански
фото: Фотография со съёмочной площадки

«Феномен Романа Полански и магия вокруг него связаны только с одним — с его абсолютно искренним желанием жить. Он всё видит, всё замечает, у него все рецепторы всегда включены, несмотря на почтенный возраст. На съемочной площадке Полански ведет себя как ребенок, ему всё интересно, хотя он мог бы давно успокоиться и перестать снимать кино. А ведь он в жизни через столько испытаний прошел! Кстати, Полански напомнил мне Леонида Ефимовича Хейфеца, моего мастера».

Александр Петров рассказал о работе с Романом Полански
фото: Фотография со съёмочной площадки

«Отношение к жизни, отношение к женщинам, юмор — это всё очень понятные мне вещи, которым я учился у Леонида Ефимовича. Когда я делал первые шаги в кино, то часто видел, что людям не очень интересно всем этим заниматься. «Кино — это рутина, и ты тоже будешь частью этой рутины, здесь нет никакой магии и волшебства», — говорили мне. А я не мог еще по статусу сказать: «Слушайте, ну уходите тогда, что вы тут делаете? Уезжайте домой, придет человек с горящими глазами и будет классно делать свою работу. Зачем вы тогда здесь находитесь?» Сейчас, имея уже киноопыт, я начал требовать от других людей чуть большего, потому что требую очень многое от самого себя. Одержимые люди идут вперед, несмотря ни на что».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Александр Петров представит новый фильм Романа Полански на фестивале в Венеции
персоны
Александр Петров (IV)Роман ПоланскиЛеонид Хейфец
фильмы
Дворец

фотографии >>
Александр Петров рассказал о работе с Романом Полански фотографии
Александр Петров рассказал о работе с Романом Полански фотографии
Александр Петров рассказал о работе с Романом Полански фотографии
Александр Петров рассказал о работе с Романом Полански фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Александр Хван
17 сентября ушёл из жизни режиссёр Александр Хван.
Николай Добронравов
16 сентября ушел из жизни поэт Николай Добронравов.
Вячеслав Гришечкин
15 сентября ушёл из жизни актёр Вячеслав Гришечкин.

День рождения >>

Виктор Андриенко
Борис Галкин
Илья Глинников
Анастасия Мельникова
Дмитрий Мухамадеев
Андрей Носков
Вера Пашенная
Александр Продан
Наталья Романычева
Джереми Айронс
Катрина Боуден
Кевин Зегерс
Дэвид МакКаллум
Алессандра Мартинес
Дэниэль Панабэйкер
Гражина Шаполовская
все родившиеся 19 сентября >>

Афиша кино >>

Мегаломаньяк. Реинкарнация
фильм ужасов
Бельгия, 2022
Неудержимые 4
боевик, комедия, приключения
США, 2023
Остаться в живых
триллер
Италия, 2022
Чужая
драма, приключения
Россия, 2023
Монстр и маги синих морей
комедия, приключения, семейное кино
Китай, 2022
Одной безумной ночью
комедия, мелодрама
Австралия, 2023
Первый день моей жизни
мелодрама, фэнтези
Италия, 2023
Вселенная Стивена Кинга
биография
Бельгия, США, Франция, 2022
Я — богиня
комедия, мелодрама
Россия, 2023
У людей так бывает
мелодрама
Россия, 2023
Бери да помни
комедия
Россия, 2023
Дозор Джунглей: Кругосветка
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Франция, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram