Александр Петров рассказал о работе с Романом Полански

Мировая премьера фильма Романа Полански«Дворец» состоялась на юбилейном 80-ом Венецианском кинофестивале, а в российский прокат картина выходит совсем скоро – 23 ноября. Исполнитель одной из главных ролей Александр Петров в интервью журналу «ОК!» рассказал о работе с режиссёром и его неиссякаемом источнике интереса к жизни.
фото: Фотография со съёмочной площадки
«Феномен Романа Полански и магия вокруг него связаны только с одним — с его абсолютно искренним желанием жить. Он всё видит, всё замечает, у него все рецепторы всегда включены, несмотря на почтенный возраст. На съемочной площадке Полански ведет себя как ребенок, ему всё интересно, хотя он мог бы давно успокоиться и перестать снимать кино. А ведь он в жизни через столько испытаний прошел! Кстати, Полански напомнил мне Леонида Ефимовича Хейфеца, моего мастера».
фото: Фотография со съёмочной площадки
«Отношение к жизни, отношение к женщинам, юмор — это всё очень понятные мне вещи, которым я учился у Леонида Ефимовича. Когда я делал первые шаги в кино, то часто видел, что людям не очень интересно всем этим заниматься. «Кино — это рутина, и ты тоже будешь частью этой рутины, здесь нет никакой магии и волшебства», — говорили мне. А я не мог еще по статусу сказать: «Слушайте, ну уходите тогда, что вы тут делаете? Уезжайте домой, придет человек с горящими глазами и будет классно делать свою работу. Зачем вы тогда здесь находитесь?» Сейчас, имея уже киноопыт, я начал требовать от других людей чуть большего, потому что требую очень многое от самого себя. Одержимые люди идут вперед, несмотря ни на что».
обсуждение >>