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Эштон Катчер и Мила Кунис покинули организацию по борьбе с сексуализированным насилием над детьми

18 сентября
2023 год

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18 сентября 2023
Супруги Эштон Катчер и Мила Кунис вышли из правления благотворительной организации по борьбе с сексуализированным насилием над детьми после критики их писем в защиту Дэнни Мастерсона, осужденного за два изнасилования. На сайте организации Thorn, основанной Катчером и его предыдущей супругой Деми Мур, появилось заявление об уходе актёров.

Эштон Катчер и Мила Кунис покинули организацию по борьбе с сексуализированным насилием над детьми

Катчер заседал в совете директоров, а Кунис числилась как наблюдатель. Актёр повторно извинился в своём письме, направленном коллегам, и добавил, что «не может допустить, чтобы его ошибка в суждении отвлекла [внимание] от их усилий и детей, которым они служат».

Бывшие коллеги Катчера в организации положительно высказались об актёре: «Его непоколебимая преданность делу и приверженность Thorn на протяжении всего его пути позволили организации стать лидером в экосистеме безопасности детей. Для меня было честью присоединиться к нему в этой миссии», — пишет член правления Сюзанна Белл.
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Эштон Катчер и Мила Кунис извинились за письма в поддержку осужденного за изнасилования Дэнни Мастерсона
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Эштон Катчер и Мила Кунис покинули организацию по борьбе с сексуализированным насилием над детьми фотографии
Эштон Катчер и Мила Кунис покинули организацию по борьбе с сексуализированным насилием над детьми фотографии
Эштон Катчер и Мила Кунис покинули организацию по борьбе с сексуализированным насилием над детьми фотографии
Эштон Катчер и Мила Кунис покинули организацию по борьбе с сексуализированным насилием над детьми фотографии
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