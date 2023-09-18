Эштон Катчер и Мила Кунис покинули организацию по борьбе с сексуализированным насилием над детьми

Супруги Эштон Катчер
и Мила Кунис
вышли из правления благотворительной организации по борьбе с сексуализированным насилием над детьми после критики их писем в защиту Дэнни Мастерсона
, осужденного за два изнасилования. На сайте организации Thorn, основанной Катчером и его предыдущей супругой Деми Мур
, появилось
заявление об уходе актёров.
Катчер заседал в совете директоров, а Кунис числилась как наблюдатель. Актёр повторно извинился в своём письме, направленном коллегам, и добавил, что «не может допустить, чтобы его ошибка в суждении отвлекла [внимание] от их усилий и детей, которым они служат»
.
Бывшие коллеги Катчера в организации положительно высказались об актёре: «Его непоколебимая преданность делу и приверженность Thorn на протяжении всего его пути позволили организации стать лидером в экосистеме безопасности детей. Для меня было честью присоединиться к нему в этой миссии»
, — пишет член правления Сюзанна Белл
.
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